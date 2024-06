Conheça o jatinho de R$ 40 milhões de Anitta que faz longas viagens

A- A+

Anitta resolveu investir alguns milhões para melhorar a sua experiência em viagens pelo Brasil. Isso porque a cantora pop revelou que comprou um jatinho particular, do modelo Gulfstream G100, para chamar de seu.



A aeronave, disse a artista em entrevista ao programa colombiano The Juanpis Live Show, é usada especialmente para percursos realizados dentro do país.

De acordo com o jornal Extra, a aeronave tem o mesmo modelo que o primeiro jatinho de Gusttavo Lima, comprado em 2019 por cerca R$ 48 milhões. À época, este era o bimotor utilizado pela força aérea dos Estados Unidos também.





O avião — que cinco anos atrás era avaliado em mais de R$ 40 milhões — tem capacidade para realizar viagens sem escalas de até 4.000 km e pode comportar até oito pessoas, o que foi lembrado pela cantora na conversa com o apresentador Juanpis González Pombo:

Anitta revelou que comprou um avião particular para até 8 passageiros, sendo utilizado somente para voos nacionais.



Recentemente a Patroa apareceu utilizando um jatinho modelo Gulfstream G100, que em 2019 tinha valor estimado em R$ 40 milhões.

“Tenho um avião no Brasil, mas aqui não”, disse Anitta. “É um avião de oito pessoas, então não dá para fazer voos muito longos, precisa fazer escala e eu não gosto. Não tenho paciência para parar.”

“Não gosto de voar muito e usar o jatinho o tempo todo, por isso o uso quando estou no Brasil”, afirmou a cantora.

O design do interior do jatinho pode ser definido com um divã de dois assentos e uma cozinha na frente. Já a parte traseira da aeronave conta com um lavabo.

