Famosos Conheça Mayari Jubini, estilista de famosos como Kate Perry e Anitta, já trabalhou em supermercado Designer de moda contou que se mudou para São Paulo com apenas R$ 200 no bolso e que fundou marca com dificuldades

A estilista Mayari Jubini, de 29 anos, celebrou na última quinta-feira (25) que Kate Perry usou roupas de sua marca, a Artemisi.



Mas isso, na verdade, sejamos francos, já se tornou quase uma rotina ao visualizar as publicações de seu Instagram pessoal.



Além da estrela pop americana, que está com apresentação confirmada no Rock in Rio neste ano, famosas como Demi Lovato, Sabrina Sato, Dulce Maria e Anitta já apareceram em looks criados pela designer de moda.





“Na minha carreira, tive momentos surrealmente incríveis, tão grandiosos que desafiam a gravidade. Hoje vivi mais um desses momentos. It's happening again and again and again and again (está acontecendo de novo, de novo e de novo)”, escreveu ela ao comentar o look de Kate, que usou as suas criações em uma première, em Paris.

Apesar disso, nem tudo foram flores na trajetória de Mayari. Antes, ela havia trabalhado em um supermercado, com 14 anos, e foi vendedora em uma loja de roupas. Anos depois, fez faculdade de moda, no Espírito Santo, onde morava com a família, e em seguida mudou-se para São Paulo, com apenas R$ 200 na carteira, conforme já contou.





Em entrevista à revista Marie Claire, ela contou que criou a sua marca “com toda dificuldade possível”, após a morte do pai, quando já morava na capital paulistana. Alguns meses depois, a criadora já estava vestindo Pabllo Vittar. Depois vieram ainda criações para artistas como Iza, Ludmilla e Paolla Oliveira.

A estreia da capixaba na São Paulo Fashion Week aconteceu em novembro de 2023 e foi celebrada por fashionistas de plantão. O desfile da marca contou com a apresentação de uma coleção futurista, que apresenta peças inspiradas no punk e no estilo gótico, coroadas com um show de luzes néon.





