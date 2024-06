A- A+

Conhecida pelas praias paradisíacas, Miami é, com certeza, um destino muito visado para turismo. Mas não apenas. Famosos brasileiros têm investido para ter um endereço próprio na cidade, localizada no estado da Flórida, nos Estados Unidos.



A última a adquirir um imóvel de luxo é Ludmilla, que compartilhou, feliz da vida, imagens do novo apartamento (comprado por R$ 13,5 milhões).

A compra foi realizada com Juliana Fernandes, conhecida como a corretora dos famosos. A compra aconteceu quando Ludmilla estava nos Estados Unidos, se apresentando no Coachella, em abril.





— Estava louca para contar essa novidade para vocês. Eu tenho um apartamento em Miami agora, vistão, estou muito feliz. Comprei esse apartamento na época do Coachella e não contei para ninguém. Mostrei para a minha mãe antes e ainda vem uma obra aí — contou a artista.

Fato é que outras celebridades brasileiras têm a cidade americana como um de seus endereços. Uma delas é Anitta, que vem se destacando também no cenário internacional. Em 2021, a artista pagou aproximadamente R$ 7,5 milhões em uma casa por lá.

Próxima ao parque de Morningside, a casa construída em 1940 possui três quartos, dois banheiros e um lavabo, além da sala de estar e da cozinha. Chama atenção a área externa com piscina. A garagem tem capacidade para dois carros. Segundo a imobiliária que realizou a venda para a artista brasileira, o sistema de ar-condicionado foi renovado em 2020 — e o telhado foi reformado em 2018.

A übermodel brasileira Gisele Bündchen é outra que tem residência no local. O imóvel da modelo, de acordo com o site Page Six, é avaliado em cerca de US$ 11,5 milhões (o equivalente a R$ 59,3 milhões) e foi comprado em 2022. Desde então, a supermodelo tem comentado sobre realizar reformas no local.

Assim como Ludmilla, o empresário e apresentador Roberto Justus também tem um apartamento da cidade —aliás, um super imóvel, decorado e projetado pela renomada arquiteta e designer Mirta Ariaran. Ele, no entanto, anunciou que está disposto a se desfazer do local.

O apartamento de Justus e a esposa tem cinco quartos, um quarto para funcionário, seis banheiros, cozinha gourmet ao ar livre, academia privativa e uma sauna isolada. E o condomínio não deixa por menos: é localizado no edifício Jade Signature, de 5 estrelas, e que conta com restaurante, bar, ginásio, spa, saunas e uma banheira de hidromassagem.

Localizado no edifício Jade Signature, o condomínio 5 estrelas, em estilo resort, apresenta comodidades exclusivas, incluindo um restaurante, bar, ginásio, spa, saunas e uma banheira de hidromassagem.

Veja também

MÚSICA Disco mais raro do mundo será exibido para fãs em museu pela primeira vez; saiba qual é