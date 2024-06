A- A+

"Tô de Graça - O Filme": série de Rodrigo Sant'Anna ganha as telas de cinema Em entrevista a Folha de Pernambuco, humorista falou sobre semelhanças de "Tô de Graça" com a vida real

Depois de seis temporadas de sucesso no Multishow, a série “Tô de Graça” virou filme. A comédia estrelada Rodrigo Sant’Anna chega aos cinemas nesta quinta-feira (27), prometendo doses de riso e também de emoção.

“É o que o povo brasileiro faz na vida: rir e chorar, às vezes, ao longo de um único dia. A vida é tão trágica e, ao mesmo tempo, o brasileiro é tão guerreiro que ele consegue virar uma chave todo tempo. Acho que o filme tem isso também”, afirmou Rodrigo Sant’Anna, em entrevista à Folha de Pernambuco.



No longa-metragem, Graça está esbanjando dinheiro após receber uma indenização inesperada. Ela resolve torrar a grana levando metade dos seus 14 filhos para um feriadão em um resort de luxo, fazendo uma surpresa para a filha mais velha, que está namorando o dono do local. O plano não dá certo e a família toda precisa se acomodar em um camping.

Cria do Morro dos Macacos, na Zona Norte do Rio de Janeiro, Sant’Anna busca nessa origem a principal fonte de inspiração para os seus trabalhos. Em “Tô de Graça - O Filme” o processo não é diferente.

“Eu sou suburbano antes de ser ator. Tudo o que aprendi de fato, até mesmo o que falo nas histórias que eu conto, vieram de uma comunidade. Para mim, é natural falar disso. São flashes tão reais de memórias, do que já vivi. Sai dos meus poros mesmo”, disse.

Rodrigo destaca uma cena do filme, em especial, que reflete muito de sua experiência como ex-morador de uma favela carioca. “Tem uma cena de tiroteio, logo no início, e isso era muito comum onde eu morava. Abordamos isso de uma maneira poética. Na hora, a Graça fala: ‘Para o tiro! Quando a gente vai ter uma comunidade de paz?’. Talvez, essa não seja a situação mais engraçada do longa, mas, para mim, é uma mensagem de que está na hora de mudar. Estou com 43 anos e, ainda hoje, acontecem coisas que eu vivi na minha infância nas comunidades. Então, é hora de ser diferente”, defendeu.

“Tô de Graça - O Filme” leva para as telas o elenco principal da série. Isabelle Marques, Roberta Rodrigues, Andy Gercker, Evelyn Castro, Gracyanne Barbosa e Eliezer Motta dividem a cena com novos integrantes, como João Fernandes, Faiska Alves e Valentina Leão. MC Soffia, Estevam Nabote, Dhu Moraes, Roney Villela e Luisa Thiré fazem participações especiais.

Isabelle interpreta Briti, uma das filhas de Graça. Para a atriz, que conhece Rodrigo Sant’Anna desde os tempos de escola de teatro, a relação de intimidade criada dentro do grupo - boa parte já convive desde o início da série, em 2017 - é fundamental para o resultado do longa.

“Viramos uma grande família. Engraçado que a galera que entrou para o filme parecia que já trabalhava junto com a gente há um tempo. Nós que fazemos a série estamos em um nível que nos entendemos só com o olho. Isso só contribuiu”, apontou.

A direção da comédia é de César Rodrigues, que também dirigiu “Minha Mãe É Uma Peça 2”. Segundo o cineasta, seu grande desafio foi não atrapalhar a sintonia já existente entre o elenco.

“Queria deixá-los à vontade, exatamente como eles são no palco, com aquela plateia que deixa o jogo vivo e espontâneo, traduzindo isso para o cinema. A gente tem que estar sempre pronto para o instante e é nesse lugar que eu me coloco dirigindo artistas talentosos e brilhantes no improviso”, comentou.



