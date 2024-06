A- A+

CINEMA Robin Wright e Tom Hanks aparecem mais jovens em primeira imagem do filme ''Here''; veja o trailer Longa-metragem é dirigido por Robert Zemeckis, que venceu o Oscar por ''Forrest Gump'', em 1995

Robin Wright e Tom Hanks surgiram décadas mais jovens na primeira imagem de divulgação do filme "Here", que reúne parte da turma que participou de "Forrest Gump", vencedor do Oscar de melhor filme em 1995.

Dirigido por Robert Zemeckis, que também ganhou o Oscar por "Forrest Gump" naquele ano, "Here" é baseado na graphic novel de Richard McGuire, publicada em 2014, que se passa num único local, por um século.



A ideia é que a câmera fique parada num ponto por 104 minutos retratando a passagem do tempo da vida das pessoas que moram ali. O casal central da história é Hanks e Wright, que também esteve em "Forrest Gump".

''A perspectiva única nunca muda, mas tudo ao redor dela muda'', disse Zemeckis à revista "Vanity Fair" sobre a narrativa. ''Na verdade, isso nunca foi feito antes. Existem cenas semelhantes em filmes mudos muito antigos, antes que a linguagem da montagem fosse inventada. Mas, fora isso, foi uma empreitada arriscada.''

Veja o trailer:



Hanks interpreta Richard, um homem da geração Baby Boom, e Wright faz o papel de sua namorada adolescente e depois esposa, Margaret. Neles, são usados efeitos de maquiagem e tecnologia de rejuvenescimento digital, para que pareçam tanto adolescentes quanto pessoas de 80 anos ao longo de todo o filme.

''Sempre fui, por algum motivo, rotulado como esse cara dos efeitos visuais. Mas eles sempre estiveram lá para servir ao arco do personagem'', disse Zemeckis à "Vanity Fair". ''Sempre pensei que nosso trabalho como cineastas é mostrar ao público coisas que eles não veem na vida real. Só funciona porque as atuações são tão boas. Tanto Tom quanto Robin entenderam instantaneamente que, 'Ok, temos que voltar e canalizar como éramos há 50 anos ou 40 anos, e precisamos trazer essa energia, esse tipo de postura, e até mesmo elevar nossas vozes. Esse tipo de coisa.'''

