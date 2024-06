A- A+

CINEMA Julian Assange: confira os filmes que falam sobre o criador do WikiLeaks Filme com Benedict Cumberbatch e documentário de diretor ganhador do Oscar estão na lista

Durante todo o período em que o jornalista Julian Assange esteve fugindo das autoridades americanas na Embaixada do Equador no Reino Unido ou preso em Londres — por vazar milhares de documentos secretos dos Estados Unidos no projeto Wikileaks — a história dele foi um prato cheio para o audiovisual.



Produções de ficção e não-ficção do mundo inteiro contaram versões sobre este australiano, um homem livre desde o último dia 25. Assange se declarou culpado num processo por espionagem e fez um acordo com autoridades americanas, que entenderam que ele já cumpriu a pena quando icou detido três anos na Inglaterra.

Abaixo, listamos algumas produções que contam a história de Assange e do WikiLeaks.

Ficção

O Quinto Poder

O ator Benedict Cumberbatch interpreta Julian Assange neste filme de 2013, baseado em livros como baseado "Inside WikiLeaks: My Time with Julian Assange at the World's Most Dangerous Website", de Daniel Domscheit-Berg, e "WikiLeaks: Inside Julian Assange's War on Secrecy," de David Leigh e Luke Harding. A direção é de Bill Condon, vencedor do Oscar em 1999 de melhor roteiro adaptado por "Deuses e Monstros"

Disponível no Star+.

Underground: A história de Julian Assange

Este filme australiano de 2012, do diretor Robert Connolly, ficcionaliza a juventude e os primeiros anos de Assange como hacker.

Disponível para aluguel no YouTube.

Documentários

We steal secrets: The story of WikiLeaks

Dirigido pelo americano Alex Gibney, vencedor do Oscar de melhor documentário em 2008 por "Um táxi para a escuridão", este doc foi feito em 2013 e conta a história da criação do WikiLeaks. A produção conta a participação do próprio Assange.

Disponível para aluguel no YouTube.

Risk

A americana Laura Poitras se debruçou sobre a história de Assange em 2016. Em 2018, ela ganhou o Oscar por "Cidadãoquatro", doc que também conta Edward Snowden, que também vazou dados importantes de espionagem americana em 2013 e é procurado pela justiça.

Não está disponível no Brasil

Julian Assange: Revolution now

Lançado em 2020, este documentário de Piers Garland examina as tentativas do jornalista de ter um julgamento considerado justo. Participam nomes como Noam Chomsky e Tariq Ali.

Não está disponível no Brasil.

The challenge: Defending Julian Assange

Os cineastas Clara López Rubio e Juan Pancorbo seguiram o advogado de Assange, Baltasar Garzón, e fizeram este filme, exibido em 2017.

Não está disponível no Brasil.

