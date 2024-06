Assange chega à Austrália depois de recuperar a liberdade

A- A+

O fundador do WikiLeaks, Julian Assange, desembarcou nesta quarta-feira (26) na Austrália, seu país natal, onde espera começar uma nova vida depois de alcançar um acordo com a Justiça dos Estados Unidos que o deixou em liberdade, após assumir sua culpa por revelar segredos da área de Defesa.

Assange chegou durante a noite a Canberra, capital australiana, em um avião privado, a etapa final de uma longa batalha judicial de 14 anos, os últimos cinco em uma prisão de segurança máxima no Reino Unido.

Ao sair do avião, o australiano estendeu o punho, atravessou a pista para abraçar a esposa Stella e depois o pai, diante dos olhares de roupas de jornalistas.

Assange, acusado de espionagem, foi declarado nesta quarta-feira um “homem livre” pela Justiça dos Estados Unidos graças a um acordo de isenção de culpa que encerrou quase 14 anos de batalha judicial.

"Com este julgamento, parece que você poderá sair desta sala de audiência como um homem livre", declarou a juíza Ramona V. Manglona após uma breve audiência no tribunal federal dos Estados Unidos em Saipan, nas Ilhas Marianas do Norte, território americano no Pacífico .

Assange, no entanto, não poderá viajar aos Estados Unidos sem autorização, informou o Departamento de Justiça em um comunicado.

Com o acordo, o ex-hacker de 52 anos, acusado de ter publicado centenas de milhares de documentos privados americanos na década de 2010, declarou-se culpado de obter e divulgar informações relacionadas à defesa nacional.

"Trabalhando como jornalista, motivou minha fonte a fornecer material confidencial", declarou Assange no tribunal, em referência à guerrilheira americana Chelsea Manning, que vazou as informações.

Assange, cansado, mas visivelmente relaxado, deixou o tribunal sem fazer qualquer declaração, segundo os correspondentes da AFP.

"Hoje é um dia histórico. Encerra 14 anos de batalhas jurídicas, incluindo sete anos de confinamento na embaixada do Equador em Londres", disse uma de suas advogadas, Jennifer Robinson.

"Sofrimento"

Depois de deixar o tribunal, Assange embarcou num avião privado que partiu das Ilhas Marianas com destino a Camberra.

“Ele sofreu muito por sua luta pela liberdade de expressão, a liberdade de imprensa”, afirmou Barry Pollack, seu outro advogado. “Acreditamos com veemência que o senhor Assange nunca deveria ter sido acusado com base na Lei de Espionagem”, acrescentou.

O ex-juiz espanhol Baltasar Garzón, que foi advogado de Assange, celebrou que "ele poderá finalmente ser um homem livre".

Assange saiu na segunda-feira do Reino Unido, onde passou cinco anos preso, depois de aceitar declarar-se culpado à Justiça dos Estados Unidos.

O acordo implicava a apresentação de apenas uma acusação contra o fundador do WikiLeaks, "conspiração para obter e divulgar informações relacionadas com a defesa nacional", pela qual foi condenado a 62 meses de prisão, pena que foi cumprida com os cinco anos que passaram em prisão preventiva na Inglaterra.

Assange negou viajar para o território continental dos Estados Unidos e pediu para comparecer ao tribunal das Ilhas Marianas do Norte, um território próximo da Austrália, segundo um documento judicial.

O acordo encerra um processo iniciado há quase 14 anos. O governo britânico havia aprovado a extradição para os Estados Unidos em junho de 2022, mas em 20 de maio a Justiça concedeu a Assange o direito de recorrer em uma audiência programada para 9 e 10 de julho.

O australiano foi acusado de divulgar, a partir de 2010, mais de 700 mil documentos relativos às atividades militares e diplomáticas dos Estados Unidos no Iraque e no Afeganistão, entre outros países.

Entre os documentos há um vídeo, filmado em julho de 2007 a partir de um helicóptero, que mostra civis sendo atingidos por tiros, incluindo um jornalista da Reuters e seu motorista, que morreu na ação.

Assange recebeu inicialmente 18 acusações e, em tese, enfrentou o risco de ser condenado a até 175 anos de prisão com base na Lei de Espionagem (“Lei de Espionagem”).

Chelsea Manning foi condenada em agosto de 2013 a uma pena de 35 anos de prisão por um tribunal militar, mas foi libertada em janeiro de 2017, depois de passar sete anos detida, quando então o presidente Barack Obama comutou a sentença.

O fundador do WikiLeaks foi preso pela polícia britânica em abril de 2019, após passar sete anos confinado na embaixada do Equador em Londres para evitar a extradição para a Suécia em uma investigação por estupro, que foi arquivada no mesmo ano.

