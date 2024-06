Socialite e atriz é interrogada sobre a morte de Matthew Perry, o Chandler de ''Friends''

A- A+

A socialite e atriz Brooke Mueller já foi ouvida "múltiplas vezes" por policiais que investigam a morte de Matthew Perry, o Chandler de "Friends", encontrado inconsciente na casa dele, em Los Angeles, aos 54 anos, em 28 de outubro passado. Investigadores descobriram que Brooke e Perry se aproximaram durante uma estadia de ambos num espaço de reabilitação para o vício em drogas e álcool.

De acordo com a revista InTouch, os investigadores do caso apreenderam um laptop e um iPhone de Brooke Mueller no curso da apuração. Fontes disseram à publicação que a socialiate e atriz nunca foi presa ou acusada pela morte de Perry, mas tem sido questionada sobre os fatos e "colaborado com as investigações".

— Ela contratou advogados e teve várias reuniões com as autoridades desde que chegaram à sua casa sóbria com um mandado de busca. Ela está calada sobre a situação — afirmou uma fonte à In Touch. — É difícil dizer ou saber exatamente qual é o papel dela [na morte de Matthew], mas ela está convencida de que não teve nada a ver com isso.

Brooke e seus representantes não responderam aos contatos da revista, até o momento. A socialite e atriz, ex-mulher do ator Charlie Sheen, enfrentou o vício em substâncias nos últimos anos. Os filhos dela chegaram a ser retirados de sua guarda por conta do problema.

Meses após a morte do ator Matthew Perry, conhecido pelo papel de Chandler na série "Friends", a polícia dos Estados Unidos ainda não deu por encerradas as investigações acerca do caso. Ainda que a causa da morte tenha sido estabelecida como afogamento após overdose de cetamina, as autoridades ainda buscam saber como o astro teve acesso à droga, informa o site TMZ.

Reportagens publicadas na imprensa internacional citam um relatório investigativo segundo o qual "várias pessoas" poderiam enfrentar acusações formais em relação à morte de Matthew Perry.

Segundo o TMZ, a polícia já ouviu algumas "pessoas importantes" em Hollywood, conhecidas por terem um histórico de uso ou abuso de drogas, para tentar desvendar como Matthew adquiriu a substância que levou a seu falecimento.

Perry fazia uso terapêutico da droga anestésica, usada em casos de depressão. A substância, que tem propriedades alucinógenas, também é utilizada recreativamente. No caso do ator, níveis altos de cetamina podem ter provocado “estímulo cardiovascular excessivo ou depressão respiratória”, segundo o laudo.

O ator foi encontrado sem vida em uma banheira de hidromassagem na própria casa, em Los Angeles, aos 54 anos, em outubro de 2023. Pouco antes do ocorrido, a Food and Drug Administration (FDA), órgão que regula o mercado de remédios nos Estados Unidos, havia emitido um alerta para os riscos de se tratar pacientes psiquiátricos com versões manipuladas de cetamina.

Veja também

MÚSICA De Gonzaga a Beatles: as influências musicais de Gilberto Gil