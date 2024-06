A- A+

CINEMA Kleber Mendonça Filho grava cena com carros de época em ponte do Recife para novo filme; veja vídeo "O Agente Secreto" é ambientado nos anos 1970 e deve estrear em 2025

Gravações de “O Agente Secreto”, novo filme de Kleber Mendonça Filho, interditaram a Ponte Paulo Guerra, na Zona Sul do Recife, neste sábado (22). Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma movimentação de carros antigos no local.

recife ambientado com carros da década de 70 para as gravações de o agente secreto, de @kmendoncafilho pic.twitter.com/GzVR3vPpEt — elderly baby yoda (@zenzi) June 22, 2024

Como o longa-metragem é ambientado nos anos 1970, a cena externa trazia veículos da época trafegando pela ponte, que liga os bairros do Pina e do Cabanga. Wagner Moura, protagonista da produção, dirigia um dos carros.



Em “O Agente Secreto”, o ator baiano interpreta Marcelo. O personagem sai de São Paulo para Recife, em busca do filho, mas será confrontado por segredos do passado. A previsão de estreia é em 2025 e as filmagens no Recife devem durar até agosto.

Nas últimas semanas, Wagner Moura tem sido figura presente em diferentes pontos da capital pernambucana. Na última quinta-feira (20), ele gravou na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), causando alvoroço entre alunos e funcionários.

Para a realização das gravações deste sábado, a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) montou um esquema especial para os condutores. Das 4h às 10h, a ponte ficou com a faixa esquerda interditada.



