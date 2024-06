A- A+

Cinema "Divertida mente 2": filme tem a melhor bilheteria de 2024 nos Estados Unidos até agora Em apenas oito dias, animação da Pixar arrecadou US$ 285.7 milhões; 'Duna: parte 2' teve US$ 282 milhões

A ansiedade está dominando 2024. Pelo menos no cinema. É que o filme "Divertida mente 2", agora estrelado por essa "nova" emoção chegou ao segundo fim de semana nos Estados Unidos e já se consagrou como o mais rentável filme de 2024.

Foram arrecadados, em apenas oito dias, US$ 285.7 milhões, segundo a "Variety" e a "Hollywood Reporter". "Duna: parte 2", que estava na primeira posição e foi lançado em março, conseguiu US$ 282 milhões.

Espera-se ainda que o filme estabeleça o recorde de melhor segundo fim de semana da história para um filme do gênero. Esse título, até este sábado, é de “Super Mario Bros. o filme”, do ano passado, que arrecadou US$ 92.3 neste intervalo.

Na sexta-feira (20), "Divertida mente 2", já tinha feito US$ 30.5 milhões.

O 20º filme da Pixar também é um sucesso no exterior: ele já fez US$ 545 milhões no mundo e até domingo pode chegar a US$ 700 milhões, segundo projeção da "Hollywood reporter".

No entanto, até agora, "Duna: Parte 2" ainda é a produção de maior bilheteria de 2024 no mundo US$ 711,8 milhões em vendas de ingressos.

