Entenda a briga entre Nego do Borel e filho de Otávio Mesquita

A- A+

O cantor Nego do Borel e o influenciador fitness Luiz Otavio Mesquita, filho do apresentador Otávio Mesquita, se envolveram em uma briga na noite de sexta-feira, em um bar de São Paulo. Em meio a uma discussão cara a cara, o funkeiro levou um tapa no rosto e imediatamente os dois brigões foram separados.

Nego do Borel afirmou, em uma série de publicações nas redes sociais após a confusão, que iria registrar boletim de ocorrência contra Luiz Otavio Mesquita. Procurada pelo GLOBO, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) não confirmou se o caso foi registrado na polícia.

A troca de provocações e ameaças entre os dois começou pela tarde, quando Mesquita publicou um vídeo em que usa uma peruca loira para desafiar o cantor para uma luta, ironizando o fato de Nego do Borel ter sido indiciado, em 2021, por suposta agressão a uma namorada — o que o funkeiro nega.

"E aí, Nego do Borel. Tô do jeitinho que você gosta. E agora? Qual é a tua desculpa para não lutar comigo, hein?" disse Mesquita.

O cantor respondeu horas depois, também convidando o influenciador para um ‘sparring’ (como lutadores de várias modalidades se referem aos treinos):

"Por sorte, hoje você escolheu um dia bom pra querer aparecer. Sabe onde eu tô? Tô aqui na sua área, tô em São Paulo. Vamo fazer um ‘sparrinzinho’? Sem filmar, sem nada, porque você quer mídia. Vambora?"

Já à noite, o cantor marcou Mesquita em um stories reforçando o convite para um ‘sparring’, indicando que estava no bar no Itaim Bibi onde a confusão viria a se concretizar. O influenciador fitness publicou na sequência um vídeo subindo em sua moto:

"Quero ver você falar tudo isso que você falou. Vamo ver quem é machão mesmo. Vamo ver frente a frente se você vai dar uma dessa aí, seu otário."

No bar, a discussão foi filmada primeiro pelo próprio cantor, e depois por uma das pessoas que estavam com ele na mesa. Os dois começaram a bater boca no interior do local e prosseguiram com a troca de ofensas na calçada, com dedos em riste. O golpe de Mesquita veio após Nego do Borel dizer que o influenciador “é chato igual ao pai”, o apresentador Otávio Mesquita.

"Você, primeiramente, respeite os outros. Você quer aparecer? Quer? Quer aparecer? Você tem que respeitar os outros, rapaz. Você tem que respeitar os outros, rapaz. Eu não vou te dar mídia. Eu não vou te dar mídia. Você é chato! Você é chato igual ao teu pai!" disse o funkeiro no momento derradeiro da discussão.

Depois de separados, ambos os lados da ‘treta’ publicaram suas versões sobre a briga. Nego do Borel afirmou que “vem sendo perturbado” por Mesquita desde que lutou (e perdeu) com o MC Gui, em fevereiro. O cantor disse que Mesquita é um “agressor maluco” e que foi vítima de um ato “covarde”, acrescentando que “isso não vai ficar assim”:

"Aí, o Mesquitinha, você não é homem, rapá. Você não é homem porque você me deu um tapa sabendo que a galera ia separar, entendeu, seu arrombado? Aqui não tem moleque não. Você tá perturbando a minha cabeça desde o primeiro dia da luta, que você pegou e me desafiou. Então você vai aprender a ser homem, seu moleque do caralho. Você pode gravar o dia de hoje. Eu vou atrás de você. Tu tá fodido, seu merda."

Mesquita, por seu turno, disse que “o sangue ferveu” quando Nego do Borel falou sobre seu pai, e que “não se arrepende” pelo tapa. O influenciador lembrou de empurrão que o funkeiro havia dado nele durante a participação em um programa de TV, em março.

"Fui homem e fui lá pessoalmente conversar com ele. No meio da discussão ele ofendeu o meu pai, e isso eu não aceito. Vocês viram o que aconteceu, ele aprendeu a nunca mais falar o nome do meu pai ou de qualquer pessoa da minha família. Nego do Borel, para de ameaça. Assina o contato e vamos resolver isso no ringue, igual homem de verdade" disse o influenciador, que prosseguiu em outra publicação "O sangue ferveu, perdi o controle, sentei a mão na cara dele. Dei um tapa na cara dele, e vou falar de novo, se falar do meu pai de novo, Nego do Borel, eu sento a mão na sua cara mais uma vez. Você pode ter certeza que eu vou carimbar a minha mão na tua cara quantas vezes for necessário pra você parar de ser folgado."

Veja também

FILME Cinema: "O terror tem um lado social, visceral e violento", diz diretor de 'A Semente do Mal'