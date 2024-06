A- A+

DIVERSÃO Príncipe William dança ao som de "Shake It Off" em show de Taylor Swift na Inglaterra Príncipe teria comemorado aniversário de 42 anos ao lado dos filhos na apresentação da artista americana no Estádio de Wembley, na Inglaterra

O príncipe William foi flagrado em um momento de descontração durante a apresentação da cantora americana Taylor Swift em Wembley, na Inglaterra, nesta sexta-feira, dia em que o filho de Charles III também comemorou o aniversário de 42 anos. Segundo o jornal inglês The Sun, um vídeo divulgado nas redes sociais mostra o momento em que William dança ao som de "Shake It Off", um dos maiores sucessos de Taylor.

| Prince William vibing and dancing along to "Shake It Off" at Night 1 of Taylor Swift's 'The Eras Tour' in London! #LondonTSTheErasTour



pic.twitter.com/WYr5rG8DaL — The Eras Tour (@tswifterastour) June 22, 2024

William comemorou o aniversário de 42 anos, completados nesta sexta-feira, ao lado dos filhos George, de 10 anos, Charlotte, de 9, e Louis, de 6, na apresentação da loirinha no Estádio de Wembley, pouco após o Dia dos Pais inglês, celebrado no último domingo. Em seu perfil no Instagram, Taylor publicou foto com a família real.

Essa, no entanto, não foi a primeira vez que William dividiu a atenção com Taylor Swift. Em 2013, se juntou a ela e ao cantor Bon Jovi no palco durante um evento de caridade no Kensington Palace, e chegou a ajudar o músico americano a apresentar o hit “Living on a prayer”.

Tocando violão, Bon Jovi convidou William a subir no paco e o príncipe disse que iria se Swift também participasse, segundo o Hollywood Reporter. O príncipe ajeitou o paletó, a gravata borboleta, dançou discretamente e se uniu ao famoso refrão da música.

Dia dos pais

No último domingo, quando se comemorou o Dia dos Pais no Reino Unido, uma foto inédita do príncipe William com seus três filhos foi compartilhada nas redes sociais. A imagem das crianças abraçando o pai foi tirada pela princesa Kate, em uma praia em Norfolk, no mês passado.

A captura da mãe foi revelada na conta do Instagram do Palácio de Kensington, com uma legenda escrita pelos três jovens membros da realeza. "Nós amamos você, papai. Feliz Dia dos Pais. G, C & L.", diz a publicação. É a primeira vez que uma mensagem das crianças é veiculada nas redes sociais do Palácio.

William também prestou homenagem ao pai, Rei Charles, com uma memória de sua infância, tirada há 40 anos. A foto mostra o príncipe ainda criança, jogando futebol com seu pai em 12 de junho de 1984. “Feliz Dia dos Pais, pai”, dizia a postagem, assinada pessoalmente pelo herdeiro do trono.

