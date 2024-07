A- A+

Fenearte Fenearte 2024: 24ª edição da feira gerou impacto econômico de R$ 108 milhões Entre os dias 3 e 14 de julho, 320 mil pessoas visitaram a Fenearte 2024, no Centro de Convenções de Pernambuco

A Fenearte 2024, encerrada no último domingo (14), teve sua 24ª edição realizada com mais de 5 mil artesãos, expositores e empreendedores e cerca de 320 mil visitantes circularam pelo Centro de Convenções de Pernambuco desde o seu início, no dia 3 de julho.

A maior feira de artesanato da América Latina teve uma movimentação estimada em R$ 108 milhões, impacto sete vezes maior que o investimento inicial (R$ 15 milhões).

“A nossa briga é sempre mostrar que o artesanato pernambucano e a Fenearte são muito melhores e maiores do que imaginam. Precificamos não só quanto foi vendido durante os 12 dias de feira, mas o que saiu de encomenda para ser entregue nos próximos meses”, pontuou André Teixeira, diretor-presidente da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe).

Teixeira acredita que esses números podem ser ainda maiores. “Queremos provar que o artesanato pernambucano funciona os 365 dias do ano e por isso agora a gente está indo até o local de produção do artesão. Saber quais os reflexos que a Fenearte trouxe. Vamos rodar Pernambuco”, completou.

diretor-presidente da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe)

Na ocasião, também foi divulgada a data da Fenearte 2025, que acontecerá de 9 a 20 de julho do ano subsequente.

Satisfação na Fenearte 2024

Durante a feira, foram realizadas pesquisas pela Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe) e pela Empresa de Turismo de Pernambuco (Empetur), parceira da Fenearte, e 98,6% do público geral aprovou a 24ª edição do evento.

A pesquisa também apurou outros dados. Dentre os visitantes entrevistados, 17,4% estiveram na feira pela primeira vez. O ticket médio foi de R$ 462 por visitante. Já entre os expositores, 62% eram mulheres e, para 52,3%, a expectativa de negócios foi superada.

Durante os doze dias da 24ª edição, o público teve a oportunidade de conhecer e adquirir trabalhos de artesãs e artesãos pernambucanos, de várias partes do Brasil (participaram outros 24 estados mais o Distrito Federal) e também de 28 países.

Sustentabilidade e acessibilidade

Resultado de ampla coleta seletiva, uma média de 10 toneladas de resíduos recicláveis serão revertidos em renda para as mulheres da Cooperativa Ecovida Palha de Arroz, da Manifesto Ambiental e da Verdiera.

Em ação inédita, a coleta de óleo e restos de comida para compostagem pesou duas toneladas, que vai resultar em uma tonelada de adubo.

“Este ano a gente ampliou as nossas ações de sustentabilidade, e tivemos, em relação às edições anteriores, um aumento de 600% com relação à coleta de resíduos. Olhos para outros tipos de ação, como a coleta do óleo e de restos de comida, para tornar a feira cada vez mais sustentável”, destacou a diretora-executiva da Fenearte, Camila Bandeira.

Diretora-executiva da Fenearte, Camila Bandeira

Em relação à acessibilidade, a Fenearte 2024 fechou uma parceria com a Com Acessibilidade. Ao todo, foram realizadas 19 visitas guiadas pela feira.

Disponibilizada diariamente e de forma gratuita, a equipe com 14 audiodescritores, intérpretes de Libras e guias possibilitou a pessoas cegas ou com baixa visão, surdas ou ensurdecidas e neurodivergentes a visitação de estandes, conversar com artesãos e fazer compras.

Nesta edição, foram contempladas 342 pessoas, um aumento de 35% na comparação com 2023.

Outros números

Cerca de 22,5% dos visitantes da Fenearte 2024 eram turistas. “Então, em média, 60 mil pessoas dos que estiveram no evento eram excursionistas e turistas que ocuparam os hotéis, pousadas, casas de pensão, albergues e movimentaram também restaurantes e o comércio local”, destacou o presidente da Empetur, Eduardo Loyo.

O Programa do Artesanato de Pernambuco (Pape) emitiu 379 novas Carteira do Artesão, enquanto outras 64 foram renovadas.

No Palco Fenearte se apresentaram 73 artistas, pelas 14 oficinas gratuitas passaram 1.750 pessoas. Além disso, no Moda Fenearte, os Encontros de Moda, novidade da edição para quem quis iniciar uma profissionalização na área, contemplaram mais de 100 pessoas.

Já na Cozinha Fenearte, 17 aulas de gastronomia mobilizaram plateias cheias dedicadas à gastronomia, enquanto no Espaço Janete Costa, a programação de Conversas Instigantes realizou 13 atividades, entre lançamentos e palestras sobre artesanato, design e sustentabilidade.

