Fenearte: Linha de crédito facilita a participação de 62 expositores na 24ª edição da feira

Agência de Empreendedorismo de Pernambuco (AGE) ofereceu linha de crédito especial destinada à aquisição de estandes na 24ª edição da Fenearte, que acontece até o próximo dia 14 de julho, 62 expositores dos segmentos de artesanato e alimentação receberam financiamento da AGE, totalizando quase R$ 200 mil em crédito liberado.

Os empreendedores e comerciantes que obtiveram o financiamento em 2024 representam 21 municípios pernambucanos, abrangendo a Região Metropolitana do Recife, Zona da Mata, Agreste e Sertão. A maior concentração de clientes está no Recife (23 contratos), seguida de Olinda (7), Jaboatão, Igarassu e Paulista, cada um com três expositores.

Beneficiados

Ao longo dos 10 últimos anos, incluindo a edição atual, 1.183 empreendedores foram contemplados pela AGE, totalizando cerca de R$ 2,9 milhões em crédito liberado.

As condições da linha de crédito para a Fenearte são facilitadas, com taxas de juros baixas e prazo de pagamento entre quatro e nove meses. A AGE também disponibiliza financiamento para capital de giro, com recursos de até R$ 21 mil para Microempreendedores Individuais (MEIs).

Entre os beneficiados está Edna Pessoa, da Florescer Upcycling. Ela fabrica bolsas jeans artesanais, adornadas com bordados e apliques inspirados na cultura pernambucana.

“Só estou conseguindo mostrar meu trabalho autoral aqui na feira graças ao financiamento da AGE. Para mim, é quase um milagre”, relatou a artesã.

A proposta é desenvolvida em parceria com a Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe)

“A parceria vem contribuir para o desenvolvimento da cadeia produtiva da economia criativa no Estado. Além disso, é interessante perceber que a maioria das pessoas que faz financiamento com a AGE consegue quitar todas as parcelas logo depois da feira. Isso significa que elas têm sucesso e desenvolvem muito bem suas vendas”, explicou a diretora-presidente da AGE, Angella Mochel.

