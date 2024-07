A- A+

REFORMA TRIBUTÁRIA Reforma Tributária: Haddad se encontra com líderes e Lira para debater alíquota padrão Técnicos ainda calculam se mudanças vão alterar previsão de 26,5% na alíquota de referência

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se encontra com líderes da Câmara dos Deputados e o presidente Arthur Lira (PP-AL) na tarde de hoje para ajustes finais no texto da Reforma Tributária.

O principal ponto da discussão é se as mudanças feitas por deputados vão ampliar a previsão de alíquota padrão do IVA (Imposto sobre Valor Agregado), hoje prevista em 26,5%.

O IVA é a união entre IBS (Imposto sobre Bens e Serviços) e CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços).

No texto de regulamentação da Reforma Tributária, apresentado na semana passada pelos deputados do grupo de trabalho, foi ampliado, por exemplo desconto na alíquota para a construção civil, com redução de 40% em relação ao IVA cheio.

Os deputados também incluíram absorventes e produtos de higiene menstrual na alíquota zerada. Em compensação, os parlamentares incluíram carros elétricos e jogos de azar no imposto seletivo.

Veja também

finanças Alckmin diz que mercado é "estressado" e vê tendência de queda no dólar