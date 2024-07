Artesãs da "Casa de Maria" levam o Natal para a Fenearte

A- A+

A coleção de peças natalinas, de 50 artesãs da Casa de Maria, do projeto Aria Social, marca presença na 24ª Fenearte, no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda. Com curadoria de Cecília Brennand, as artesãs - mães de alunos da entidade -, oferecem três coleções, sendo duas delas inéditas. As novidades estão sendo comercializadas no stand localizado na Rua 18, número 409, em frente ao Sebrae, e também podem ser encontradas no Espaço Janete Costa, no hall de entrada da feira.

Dentre os lançamentos, está a Coleção Natalina da Casa de Maria com itens que variam de bolas e arranjos para árvores de Natal, até adornos e utensílios domésticos, como suportes e arranjos de mesa, porta-guardanapos e sousplats, com preços entre R$ 35 e R$ 350, garantindo opções para todos os gostos e bolsos. Tudo nas cores verde, vermelho, bege e dourado, típicas da festividade, que este ano dão o tom ao stand do projeto na feira.

"A linha natalina é inspirada na tradicional 'Cantata de Natal do Aria Social', que anualmente celebra o encerramento do trabalho realizado e apresenta as habilidades na dança, na música e no teatro dos alunos do projeto social, cujo trabalho transforma vidas por meio da arte e da educação, há mais de três décadas. Além de anteciparmos as vendas natalinas, essa linha inédita está vinculada à nossa tradicional cantata, que este ano vai ter uma abrangência maior que em edições anteriores”, explica Cecília Brennand, presidente da iniciativa.

Artesãs da Casa de Maria/ Foto: Dani Vieira

As mulheres envolvidas nesse trabalho demonstram a satisfação de participar da Feneart

“Estamos muito felizes com a nossa participação na Fenearte. Fizemos os produtos com muita qualidade, esforço e amor. Nossa expectativa é vender tudo e firmar parcerias, até o final do evento. Elaboramos as peças pensando no tema central da feira e inovamos com nossa linha exclusiva natalina, mas mantendo a nossa identidade”, explica Jaísas Lima, uma das artesãs da Casa de Maria, que também é mãe de um aluno do Aria Social.

EMPODERAMENTO

Desde a sua fundação, em 2017, a Casa de Maria tem sido um símbolo de progresso. O que começou como simples trocas de experiências em crochê evoluiu para um movimento de capacitação e empoderamento. Enquanto os jovens dançam ao ritmo das aulas de dança, exploram as melodias da música e aprimoram suas habilidades acadêmicas, aprendendo português e estudando literatura no Aria Social, as mães encontram seu próprio espaço de aprendizado e crescimento.

Longe de serem apenas meras espectadoras, elas se envolvem ativamente em oficinas de artesanato, onde as técnicas com agulhas misturam-se com a sustentabilidade. Hoje, mais de 140 mulheres e suas famílias, em situação de vulnerabilidade social, encontram na Casa de Maria não apenas uma fonte de renda, mas um catalisador para seus sonhos. O projeto oferece também apoio psicológico para aquelas que necessitam.

A origem do nome Casa de Maria vem da fusão do “m” - em homenagem às “mães” dos alunos do projeto - com a palavra Aria. “O artesanato não só é uma forma de expressão cultural, mas também pode ser uma fonte de sustento e empoderamento para muitas mulheres. Nesse sentido, a participação das artesãs da Casa de Maria na Fenearte é mais uma experiência de moda, solidariedade e beleza que envolve mais uma vez as mães dos nossos alunos”, destaca Cecília.

Localizado em Jaboatão dos Guararapes, município do Grande Recife, no mesmo prédio onde crianças e jovens se profissionalizam em dança e música, a Casa de Maria hoje tem loja própria e espaço para oficinas de tricô; bordado com pedraria; tecelagem em jornal; crochê; macramé; costura iniciante e avançada.

