No Dia de Nossa Senhora do Carmo (16), a Praça Dom Vital sedia o "Viva o Centro"

No Dia de Nossa Senhora do Carmo, na próxima terça-feira (16), a Praça Dom Vital, no bairro de São José, vai sediar o evento "Viva o Centro", uma iniciativa que tem como objetivo animar o entorno do Mercado de São José com uma programação gratuita e diversificada, das 9h às 15h.



Música, cultura, serviços, saúde, lazer e atividades para todas as idades farão parte da programação, que é organizada pela Prefeitura do Recife, através do Gabinete do Centro do Recife e da Secretaria de Turismo e Lazer.



Confira a programação:

Polo Cultural - Itinerante

- Mobile Jazz Band - 9h às 10h30

- Dallas Orquestra - 9h30 às 11h

- Trupe Circense - 11h às 13h

- Caboclinho 7 Flexas - 13h às 14h

- Trio Geração Nordestina - 14h às 15h



Polo Gastronômico:

- Feira do Hipódromo

- Kombita Chopp



CDL:

- Ação “Vem Pro Centro Recife”

- Serasa

- SPC



Polo Serviços:

- Guarda Municipal – Alerta celular

- Procon - Orientação sobre Código do Consumidor, Registro de reclamação

- NEOENERGIA - Orientações sobre débitos

- Faculdade Sopece – Orientações jurídicas com atividade voltada para PCD’s e Autistas



SDS/Polícia Civil/ IITB:

- Emissão de Identidade

- Boletim de Ocorrência



SESC:

- BiblioSesc com contação de histórias e histórias musicadas - 9h às 15h

- Óculos 3D - 9h às 15h

- Divulgação e orientação dos programas, produtos Sesc e credenciais com equipes da Central de Relacionamento. - 9h às 15h

- Jogos e brincadeiras populares - 9h às 11h

- Orientações de saúde bucal; escovação supervisionada (escovódromo), aplicação de flúor - 9h às 15h

- Limpeza de pele - 9h às 15h

- Oficina de circo e oficina de apalhaçaria - 9h às 15h



Saúde:

- Mamografia – 80 fichas (Público: mulheres entre 50 e 69 anos, Moradoras do Recife com RG e CPF)

- Orientação na prevenção à saúde bucal e aplicação de flúor

- Aferição de Pressão Arterial

- Vigilância Ambiental

- Teste rápido de HIV, SÍFILIS, HEPATITE B E C

- "Distribuição de preservativos masculino e feminino"

- IMC com o PAC



Polo Infantil:

- Escorregador

- Arena Baby Kids

- Equipe de recreação com oficina de pintura e balão

- Pula pula



Polo Circense:

- Atividades Circenses



Polo Esportivo:

- Basquete

- Atividades Recreativas

