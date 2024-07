A- A+

LIBRAS Curso de Libras Básico com inscrições abertas no Senac-Recife Formação de 60h é destinada a adultos que desejam iniciar aprendizado em Língua Brasileira de Sinais

Um Curso de Libras Básico é oferecido pelo Senac, na unidade do Recife, para professores, profissionais de saúde, atendentes de serviços públicos, colaboradores de empresas privadas e qualquer pessoa interessada em aprender a Língua Brasileira de Sinais.

As inscrições para o Curso de Libras estão abertas. A formação é de 60 horas, com início em agosto, com disponibilidade de turmas em dois horários: pela manhã, aos sábados, e à noite, às terças e quintas. As inscrições podem ser feitas pelo site que está no final desta matéria.

O Curso de Libras do Senac oferece uma formação inicial completa para aqueles que desejam aprender a se comunicar de maneira eficaz com a comunidade surda. As aulas são práticas e interativas, focadas tanto no vocabulário quanto na gramática, sendo inteiramente ministradas em Libras. Isso permite uma imersão no idioma e a integração entre instrutor e alunos.

Considerada a segunda língua oficial do Brasil, a Libras possui uma estrutura gramatical própria, distinta do português falado e escrito, o que a torna uma língua independente. O curso básico oferecido pelo Senac é destinado a adultos que desejam iniciar seu aprendizado no idioma, seja por questões profissionais, pessoais ou acadêmicas.

A primeira turma tem início no dia 10 de agosto, com aulas aos sábados das 8h ao meio-dia. Já a segunda turma começa no dia 20 de agosto, com aulas às terças e quintas das 19h às 21h. A unidade do Senac Recife está localizada na Avenida Visconde de Suassuna, nº 500, no bairro de Santo Amaro. Para obter mais informações ou tirar dúvidas, os interessados podem ligar para os números (81) 3413.6666 / 6728 / 6729 / 6730.

SERVIÇO

Curso Libras Básico

Quando: 10/08 a 07/12 (turma 1) e 20/08 a 03/12 (turma 2)

Local: Senac Recife

Endereço: Av. Visconde de Suassuna, 500, Santo Amaro

Investimento: 12x de R$ 50,00 no cartão de crédito

Inscrições: www.pe.senac.br/cursos-2/

Mais informações: (81) 3413.6666 / 6728 / 6729 / 6730

Veja também

FÓRUM Fecomércio-PE realiza primeiro Fórum de Debates de 2024 em Palmares