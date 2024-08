A- A+

AGENDA CULTURAL Fim de semana: shows de Jorge Vercillo, Raça Negra e peça com Cláudia Abreu são destaques do "finde" A agenda cultural traz shows para todos os gostos, além de teatro, estreias no cinema e exposições para conferir

Já se organizou para o teu fim de semana? Pois, não perde tempo e confere as dicas de rolê que a Folha de Pernambuco traz para este "finde".

A começar por música: o cantor e compositor Jorge Vercillo celebra 30 anos de carreira, com o show "JV30", que ele apresenta neste sábado (3), às 21h, no Teatro Guararapes. Quem é fã não pode perder!



Também no sábado (3), às 20h, o Classic Hall recebe o Sambinha Retrô, que vem com os pagodeiros do Raça Negra e do Samba 90 Graus, que reúne Netinho de Paula (Negritude Jr), Chrigor (Exaltasamba) e Marcio Art (Art Popular).



Outro destaque é a atriz Cláudia Abreu, que está no Recife para apresentar o seu primeiro monólogo, "Virgínia", sobre a autora inglesa Virginia Woolf. Sessões nesta sexta (2), sábado (3) e domingo (4), no Teatro do Parque.

E não para por aí! Tem também muitos shows, peças de teatro e musicais e diversas exposições para apreciar. É só conferir a agenda a seguir e escolher para onde ir.

SHOWS/FESTAS/EVENTOS

Baile dos Pais - com Renato e Seus Blue Caps, Trepidant’s e Chama do Brega

Quando: Sexta (2), às 18h

Onde: Clube dos Oficiais PM/CBM-PE - Av. João de Barros, 357, Boa Vista, Recife/PE

Ingressos: R$ 40 (individual) ou R$ 230 (mesa para 4 pessoas) à venda na Esposende (Shoppings Recife, Rio Mar e Tacaruna) e na Bilheteria Digital

Informações: (81) 99945-1764 / 98715-6455 / 3423-5792

Bota pra Discotecar - com DJs Ari Falcão e Lúcio Maia

Quando: Sexta (2), às 19h

Onde: Mal Dita Pub - Av. Marquês de Olinda, 302

Ingressos: R$ 17,50 (1º lote), no Sympla

Informações: @malditapub

Adilson Ramos

Quando: Sexta (2), às 20h

Onde: Manhattan Café Theatro - Rua Francisco da Cunha, 881, Boa Viagem - Recife/PE

Ingressos: R$ 140, no Sympla

Informações: (81) 3325-3372

PC Silva - show “Eu vou ganhar o mundo”

Quando: Sexta (2) e sábado (3), 20h

Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, nº 505, Bairro do Recife - Recife/PE

Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada para clientes Caixa e casos previstos em lei)

Informações: (81) 3425-1915 / site da Caixa Cultural / @caixaculturalrecife

Samba da Poli - “Terra do Samba”

Quando: Sexta (2), 20h

Onde: Terra Café - Rua Bispo Cardoso Ayres, 467, Soledade - Recife/PE

Ingressos: R$ 15, no Sympla

Informações: @terra_cafebar

Fitzcarraldo - "O Aquário Cinematográfico"

Quando: Sexta-feira (2), 19h

Onde: Casa Lontra | Rua Bispo Cardoso Ayres, 72, Soledade - Recife/PE

Entrada Gratuita

Informações: @casa.lontra

Baile do Ramemes

Quando: Sexta (2), 23h

Onde: Concha Acústica da UFPE - UFPE, Cidade Universitária - Recife/PE

Ingressos: R$ 65 (terceiro lote), à venda no Sympla

Informações: @casabacurau

SankofaJAM - dança, moda e música

Quando: Sábado (3), das 14h às 20h

Onde: CAD - Rua Francisco Lacerda, 440, Várzea - Recife/PE

Aberto ao público

Sambinha Retrô - com Raça Negra, Samba 90 Graus e mais

Quando: Sábado (3), 20h

Onde: Classic Hall - Av. Gov. Agamenon Magalhães, s/n, Salgadinho - Olinda/PE

Ingressos: a partir de R$ 90, nas Lojas Esposende, dos Shoppings Recife, RioMar e Tacaruna ou no site da Bilheteria Digital

Informações: @sambinharetrorecife

Jorge Vercillo - “JV30”

Quando: Sábado (3), 21h

Onde: Teatro Guararapes/Centro de Convenções de Pernambuco - Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho - Olinda/PE

Ingressos: a partir de R$ 80, na bilheteria do teatro e site Cecon Tickets

Informações: (81) 4042-8400

The Fevers - turnê “Do vinil ao digital”

Quando: Sábado (3), 21h

Onde: Teatro RioMar Recife - Av. República do Líbano, 251, Pina - Recife/PE

Ingressos: a partir de R$ 80, no site uhuu.com

Informações: @riomar_recife

In The Dark

Quando: Sábado (3), 22h

Onde: Club Metrópole - Rua das Ninfas, 125, Boa Vista - Recife/PE

Ingressos: R$ 15, no Sympa

Informações: @inthedarkfesta

Arrastão do Frevo com Carnaval de Zé Puluca

Quando: Domingo (4), 15h30

Onde: Concentração em frente ao Paço do Frevo e desfile pelas ruas do bairro

Acesso gratuito

Informações: pacodofrevo.org.br / @pacodofrevo

Festival Pernambuco Meu País

Onde: Pesqueira - Palco Pernambuco Meu País



Sexta (02/07)

19h - Espetáculo "Pernambuco Meu País"

20h30 - Silvério Pessoa

22h - Mundo Livre S/A

23h50 - Nando Reis

Sábado (03/07)

19h - N'Zambi

20h30 - Tribo de Jah

22h - Gabriel o Pensador

23h50 - Marcello Falcão

Domingo (04/07)

18h - Chorinho Ororubá

19h30 - Pagode do Didi

21h - Fundo de Quintal

22h50 - Diogo Nogueira



TEATRO

“Virgínia”, com Cláudia Abreu

Quando: Sexta (2) e sábado, às 20h; domingo (4), às 19h

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista - Recife/PE

Ingressos: a partir de R$ 70, no Sympla (02/08 - 03/08 - 04/08)

Informações: (81) 99488-6833

“A Receita”

Quando: Sábado (3), 19h

Onde: Espaço O Poste - Rua do Riachuelo, 641 - Boa Vista

Ingressos esgotados

Informações: @oposteoficial

“Matilda”

Quando: Sábado (3), 15h, 17h30 e 20h

Onde: Teatro Barreto Jr. - Rua Estudante Jeremias Bastos, s/n, Pina - Recife/PE

Ingressos: a partir de R$ 50, no Sympla (15h - 17h30 - 20h)

Informações: (81) 3302-5914

“Encanto - Os dons da família madrigal”

Quando: Sábado (3), às 16h30

Onde: Teatro Luiz Mendonça/Parque Dona Lindu - Av. Boa Viagem, s/n, Boa Viagem - Recife/PE

Ingressos: a partir de R$ 40, no Sympla

Informações: (81) 3355-9821

“Ariel, a Pequena Sereia”

Quando: Domingo (4), 16h

Onde: Teatro Barreto Jr. - Rua Estudante Jeremias Bastos, s/n, Pina - Recife/PE

Ingressos: a partir de R$ 40, no Sympla

Informações: @humantocheproducoes ou (81) 99803-2724 (whatsapp)



CINEMA

"O Exorcismo"

SINOPSE: Estrelado por Russell Crowe, o filme acompanha Anthony Miller, um ator com um passado sombrio, marcado pelo abuso de drogas. Durante as filmagens do seu novo filme de terror, ele começa a exibir um comportamento perturbador, levantando suspeitas sobre seu estado mental. Ao investigar o que pode estar acontecendo, sua filha se vê no limite entre a realidade e o sobrenatural e percebe que os problemas que assombram seu pai podem ser mais aterrorizantes do que parecem.

"Tuesday - O Último Abraço"

SINOPSE: Com Julia Louis-Dreyfus e Lola Petticrew de protagonistas, esse conto de fadas lúdico que retrata a difícil jornada de uma mãe e sua filha adolescente ao confrontarem a morte – que se apresenta através de um surpreendente pássaro falante. De forma sensível, o filme busca encontrar resiliência no inesperado.

"Estranho Caminho"

SINOPSE: Um jovem cineasta que visita sua cidade natal é surpreendido pelo rápido avanço de uma pandemia e precisa encontrar seu pai, com quem não fala há mais de dez anos. Depois do primeiro encontro, coisas estranhas começam a acontecer.

EXPOSIÇÕES

“Centenário de Abelardo da Hora”

Quando: sem previsão de término

Onde: Shopping Recife (próximo às lojas Schutz, 1º piso; e em frente à Lucinha Cascão , 2º piso) - Rua Padre Carapuceiro, 777, Boa Viagem - Recife/PE

Visitação gratuita

Informações: @shoppingrecife



"Michelangelo - O Mestre da Capela Sistina"

Quando: até 15 de agosto

Onde: RioMar Shopping/Piso L3 - Av. República do Líbano, 251, Pina - Recife/PE

Ingressos: a partir de R$ 30, à venda no site Bilheteria Digital, no app RioMar Recife, no quiosque do RioMar no Piso L2 e na bilheteriada exposição

Informações: @riomar_recife



“Ferro Ifé - O atlântico negro de Diogum”, de DIOGUM

Quando: até 5 de agosto

Onde: Galeria Amparo 60 - Rua Professor Eduardo Wanderley Filho, 187, Boa Viagem - Recife/PE

Acesso gratuito, visitação aos sábados mediante agendamento prévio pelo telefone (81) 3033-4378

Informações: @amparosessenta



“Silêncio Retumbante”, de Izidorio Cavalcanti

Quando: até 15 de setembro

Onde: Museu de Arte Moderna Aloísio Magalhães (Mamam) - Rua da Aurora, 265, Boa Vista - Recife/PE

Acesso gratuito

Informações: (81) 3355-6870 / 3355-6871 / 3355-6872

Visitação: de quarta a sexta das 10h às 17h; sábados e domingos, das 10h às 16h.

"Fran Post: O Primeiro Olhar - Uma Imersão na Paisagem do Brasil Holandês"

Quando: até 28 de julho

Onde: Instituto Ricardo Brennand - Alamenda Brennand, s/n, Várzea

Ingressos: a partir de R$ 25, no site do IRB (www.institutoricardobrennand.org.br) e na bilheteria do espaço

Informações: (81) 2121-0365/0334 e @institutoirb

Visitação: terça a domingo, das 13h às 17h

“Viagem Imersiva ao Fundo do Mar”

Quando: Até 11 de agosto

Onde: Shopping Guararapes - Av. Barreto de Menezes, 800, Piedade - Jaboatão dos Guararapes/PE

Ingressos: a partir de R$ 30, no site Outgo

Informações: www.shopping-guararapes.com

"Alceu Valença - Uma Geografia Visceral Nordestina"

Quando: até 18 de agosto

Onde: Casa Estação da Luz - Rua Prudente de Moraes, 313, Olinda

Ingressos a partir de R$ 10 no Sympla

Informações: (81) 9 9993-1331 // @casaestacaodaluz

Visitação: terça a sexta, das 10h às 17h | Sábados e Domingos de 10h às 14h

"Fusão", de Gustavo Magalhães

Quando: até 1º de setembro

Onde: Caixa Cultural Recife - Avenida Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife - Recife/PE

Acesso gratuito

Informações: (81) 3425-1915

"Entre o Aiyê e o Orun"

Quando: até 1º de setembro

Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: (81) 3425-1915

Visitação: terça a sábado, das 10h às 20h | Domingo, das 10h às 18h

"Mutirão" - 60 anos do Movimento de Cultura Popular

Quando: até 3 de novembro

Onde: Fundaj Derby (Galeria Vicente do Rego Monteiro) - Rua Henrique Dias, 609

Acesso gratuito

Informações: (81) 3073-6387

Veja também

FAMOSOS Tom Cruise fará cena de ação épica no encerramento das Olimpíadas de Paris, diz site