Artes Visuais Aurora Caballero estreia primeira exposição individual no Recife "Sonhava-se muito com o mar e as formigas" pode ser vista pelo público geral a partir desta quarta-feira (7), na Arte Plural Galeria

A artista plástica paraibana Aurora Caballero estreia sua primeira exposição individual no Recife. “Sonhava-se muito com o mar e as formigas”, em cartaz na Arte Plural Galeria, abre ao público geral nesta quarta-feira (7) e pode ser visitada até 5 de outubro.

As obras presentes na mostra são influenciadas pela técnica gyotaku, impressão de origem japonesa que utiliza tinta à base de carvão vegetal. Aurora, no entanto, elabora suas gravuras em tinta acrílica.

A exposição traz cerca de 30 obras, distribuídas em três séries (“Peixe planta”, “Coleção” e “Seres Pedras”), além de esculturas cerâmicas. Há ainda 19 trabalhos que não estão inseridos nas séries, mas abordam a mesma temática.



Nascida em João Pessoa, Aurora estudou biologia, mas não concluiu o curso. No entanto, ela segue investigando a natureza a partir de sua arte, que abre possibilidades para a fabulação de seres híbridos.

As obras apresentadas são o resultado de oito anos de pesquisa. O fio condutor de todas elas é “a crítica ao aparato cientificista (e evolucionista) imposto como verdade absoluta e que desqualificou os demais saberes de povos que foram colonizados pelo ocidente”. Joana D’Arc Lima assina a curadoria.

Serviço:

Exposição “Sonhava-se muito com o mar e as formigas”, da artista Aurora Caballero

Quando: a partir desta quarta-feira (7); de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados, das 14h às 18h

Onde: Arte Plural Galeria (Rua da Moeda, 140, Bairro do Recife)

Entrada gratuita



