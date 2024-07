A- A+

Artes Visuais "Abelardo da Hora: 100 anos": exposição celebra centenário do artista pernambucano Mostra entra em cartaz na Galeria Terra Brasilis, a partir desta quarta-feira (31)

A exposição "Abelardo da Hora: 100 anos" celebra o centenário de um dos maiores nomes das artes visuais em Pernambuco. A mostra abre ao público nesta quarta-feira (31), data de aniversário do artista, às 18h, na Galeria Terra Brasilis.

Oferecendo um mergulho no universo criativo de Abelardo da Hora, a exposição passa por diferentes fases da carreira do artista. Através das peças expostas, a ideia é proporcionar uma visão abrangente da evolução artística do pernambucano.



A multiplicidade de suportes trabalhados pelo artista é evidenciada na mostra. Conhecido principalmente por suas esculturas em cimento polido, Abelardo também utilizou cerâmica, bronze, óleo sobre tela, aquelas e diferentes técnicas de gravação para dar vida às suas ideias artísticas.

Serviço:

Exposição “Abelardo da Hora: 100 Anos”

Abertura nesta quarta-feira (31), às 18h

Na Galeria Terra Brasilis (Avenida 17 de Agosto, 2640, Casa Forte)

Entrada gratuita

Veja também

OSCAR Oscar 2025 segue sem apresentador após recusas de Jimmy Kimmel e John Mulaney