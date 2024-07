A- A+

FOTOGRAFIA Exposição itinerante registra a força e a beleza de árvores milenares Roberta Guimarães assina as imagens produzidas no Brasil e em países do continente africano

A fotógrafa e artista visual Roberta Guimarães visita cidades do Agreste e do Sertão com a exposição itinerante “Árvore da Palavra: Território Ancestral, Sagrado e da Criação”. Na mostra, as obras expressam a força e a beleza de árvores milenares, como o baobá, o iroco, o umbuzeiro e a munguba.



O primeiro lugar a receber a circulação é o quilombo Curiquinha dos Negros, no município Brejão, no Agreste, onde permanece até o domingo (21). Nesta quinta (18) e na sexta (19), a fotógrafa realiza oficina de formação em técnicas de impressão e cópias a partir de pigmentos extraídos de flores e folhas.

Em seguida, a mostra viaja para Afogados da Ingazeira, no Sertão do Pajeú. De 24 a 28 de julho, ela ocupa a Praça Monsenhor Alfredo de Arruda Câmara. A abertura terá um bate-papo com Roberta, às 17h, no evento de abertura. Já a oficina ocorre nos dias 25 e 26.

A exposição traz 57 fotografias, dispostas em 35 painéis confeccionados em tecido tactel. As imagens trazem em suas narrativas árvores não só no Brasil, mas também em Senegal, Nigéria e Benin. Joana D’Arc Lima assina a curadoria.

As próprias árvores são utilizadas como suportes na mostra, sendo conectadas por meio de varais de cabo-de-aço. Confeccionadas em canvas, as obras são expostas em chassis de 90x60, acompanhados de textos narrativos informando sobre o projeto.

As fotografias resultam de uma pesquisa com o mesmo nome da exposição e que foi viabilizada pelo Funcultura. Depois da etapa itinerante, a mostra chega ao Recife em novembro, na Galeria Arte Plural.



