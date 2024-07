A- A+

CULTURA POPULAR Mostra audiovisual online encerra terceira edição do projeto Mamulengo em Tecnovívio Serão exibidos, através do YouTube, curtas-metragens produzidos por mamulengueiros

Uma mostra audiovisual online encerra a terceira edição do Mamulengo em Tecnovívio. Neste sábado (20), às 16h, serão exibidos curtas-metragens produzidos na última oficina do projeto.

Os filmes estarão disponíveis no canal da Armorial Produções Culturais no YouTube. As produções foram criadas por mamulengueiros, que utilizaram seus celulares para retratar suas vivências e o universo ficcional de sua arte.



Serão apresentados ao público 17 curtas. Entre os brincantes que produziram as obras, estão mestres e mestras do teatro de mamulengo, como Tonho de Pombos, Marinês Maria, Bila e Genilda Félix.

Idealizado pelo artista, pesquisador e produtor cultural Alex Apolonio, o projeto Mamulengo em Tecnovívio tem o objetivo de ajudar no desenvolvimento dos mamulengueiros no audiovisual. Em sua terceira edição, a ação contou com financiamento do Funcultura.

