Samba Recife 20 anos: confira programação completa do festival e saiba valor de ingresso

O Samba Recife anunciou a programação completa da edição comemorativa de 20 anos, marcada para acontecer nos dias 28 e 29 de setembro.

Considerado o maior festival de samba do Brasil, o evento ocorrerá na área externa do Centro de Convenções, com seus Palcos Externos, e na área interna do Pavilhão, onde funcionará o Palco Experimenta.

Ao todo, serão mais de 30 atrações confirmadas, entre artistas consagrados, ícones da nova geração e participações especiais.

Samba Recife receberá nata do pagode

No sábado, dia 28, os palcos externos receberão Belo, Ferrugem, Péricles, Pique Novo, Pixote, Thiaguinho (com participação de Rodriguinho), Tiee e Turma do Pagode.

Enquanto o palco Experimenta terá Beleza Pura, Gica (com participação do Doce Encontro), Clareou (com participação de Balacobaco e Júlio Sereno) e Marquinhos Sensação (com participação de Marcelinho Freitas e Délcio Luiz).

No domingo, dia 29, a festa continuará nos palcos externos com Alcione (com participação de Fundo de Quintal), Dilsinho, Parangolé (com participação de Beleza Pura), Sorriso Maroto, Suel (com participação de Rony Lúcio, do grupo Tá Na Mente), Mumuzinho, Menos é Mais e Xande de Pilares.

Já no palco Experimenta, o som ficará sob o comando de Kamisa 10, Matheusinho, Pagode do Adame (com participação de Chininha) e Thiago Soares (com participação de Diney).

Ingressos: como comprar?

Com assinatura da Festa Cheia Produções, o Samba Recife 20 anos tem ingressos custando a partir de R$ 140, um dia, e podem ser adquiridos no site da Bilheteria Digital ou nas lojas Esposende dos shoppings Recife, RioMar e Tacaruna.

