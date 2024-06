A- A+

SAMBA Mumuzinho e Turma do Pagode são anunciados na programação do Samba Recife Festival celebra 20 anos nos dias 28 e 29 de setembro, no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda

As celebrações das duas décadas do Samba Recife seguem a todo vapor, com o anúncio das atrações do festival, marcado para acontecer nos próximos dias 28 e 29 de setembro, no Centro de Convenções, em Olinda.



Com Thiaguinho, Péricles, Alcione, Fundo de Quintal, Belo, Xande de Pilares, Ferrugem, Tiee e Sorriso Maroto já garantidos na programação, os nomes da vez anunciados pela produção do evento - cuja assinatura é da Festa Cheia Produções - são de Mumuzinho e Turma do Pagode.









O festival será realizado em dois espaços: áreas interna e externa do Centro de Convenções.



Os ingressos podems er adquiridos a partir do valor de R$ 140, tanto no site Bilheteria Digital, quanto em lojas Esposende de shoppings da cidade.



Outras atrações da 20ª edição do Samba Recife ainda devem ser anunciadas.



Serviço

Samba Recife

Quando: dias 28 e 29 de setembro

Onde: Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda

Ingressos a partir de R$ 140 site Bilheteria Digital, quanto em lojas Esposende de shoppings da cidade

Informações: @sambarecifeoficial

