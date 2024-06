Após Thiaguinho, Péricles e Alcione, Samba Recife confirma mais uma atração; saiba qual

A- A+

Com Thiaguinho e Péricles já anunciados entre as atrações, além de Alcione , Fundo de Quintal e Sorriso Maroto, o Samba Recife - marcado para os dias 28 e 29 de setembro nas áreas interna e externa do Centro de Convenções, em Olinda - confirmou mais um nome para o palco do festival.



O cantor Belo é mais um artista que vai integrar a programação de duas décadas do evento, que já faz parte do calendário de festas da cidade. De acordo com a produção do festival, outras atrações ainda serão anunciadas para completar a agenda dos dois dias de samba.







Os ingressos para a edição do festival - que tem a assinatura da Festa Cheia Produções - podem ser adquiridos por valores a partir de R$ 140 no site Bilheteria Digital e em lojas Esposende de shoppings da cidade.

Serviço

Samba Recife

Quando: dias 28 e 29 de setembro

Onde: Áreas interna e externa do Centro de Convenções, Olinda

Ingressos a partir de R$ 140 no site Bilheteria Digital e lojas Esposende de shoppings da cidade

Informações: @sambarecifeoficial

