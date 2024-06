"A Praça": Encontro de arte, cultura e espiritualidade movimenta o Recife Antigo, sábado (8)

A- A+

O imortal da Academia Brasileira de Letras Carlos Nejar, a cantora e compositora Aymeê Rocha, o MC Alves e outros artistas, escritores e teólogos se reúnem na 7ª edição de “A Praça”, um evento que envolve literatura, arte e espiritualidade em torno do tema “A Cultura Imortal”, na igreja "A Ponte", no Bairro do Recife, neste sábado (8), a partir das 15h.



A produção do evento estima um público de 600 pessoas na edição 2024 de “A Praça”, que pela primeira vez recebe um imortal da Academia Brasileira de Letras. Gaúcho de 85 anos, Carlos Nejar é poeta e ficcionista e detentor de vários prêmios literários no Brasil e no exterior. Entre suas principais obras, está “O Campeador e o Vento”, escrito em 1966.

Outro nome muito aguardado é o de Aymmê Rocha, que viralizou em fevereiro nas redes sociais com a música autoral "Evangelho de Fariseus" durante participação em um reality show no Youtube. Na canção, a cantora paraense denunciava a exploração sexual de crianças na Ilha de Marajó, no Pará.

“A Praça representa a cidade, trazendo sua arte, criatividade e potência para dentro da igreja. Nós acreditamos que a cultura é uma ferramenta poderosa para espalhar o Evangelho, e uma igreja que valoriza as riquezas da cidade está comprometida em fazer a diferença nela”, afirma o Pastor Digo Karagulian.

A programação diversificada inclui mini-palestras, intervenções artísticas, apresentações musicais e mesas redondas. Confira outras presenças confirmadas:

Marsena Frois: Cantora e atriz da Cia Nissi.

Noventa MC: Rapper que une arte e fé através do trap gospel.

MC Alves: Freestyler e rapper, campeão nacional de batalhas de rima.

Kenner Terra: Pastor, teólogo e escritor.

Marco Telles: Pastor e escritor, autor de "Vida Após o Gospel".

Alexandre Magnani: Cantor e compositor de música sacra.

Serviço:

A Praça: Encontro de Arte e Cultura

Data: 8 de junho de 2024

Hora: A partir das 15h

Local: Ponte Recife Antigo - Av. Cais do Apolo, em frente ao estacionamento do TRF, Recife - PE

Inscrições: Clique aqui

