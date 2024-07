A- A+

SHOW Festival do Nordeste: Maria Pérola canta show inédito no Rio de Janeiro A pernambucana se apresenta neste domingo (21), às 19h, no Parque Garota de Ipanema

O Festival do Nordeste acontece nos dias 20 e 21 de julho, no Rio de Janeiro e conta na programação com a estreia do show ''Mulher Carcará'' da pernambucana Maria Pérola, neste domingo (21), às 19h, no Parque Garota de Ipanema. O evento, que tem entrada gratuita, promove o melhor da cultura e culinária nordestina na cidade carioca.

A cantora e compositora pernambucana Maria Pérola apresenta de forma inédita o show "Mulher Carcará". interpretando canções de sua autoria e referenciando compositores do nordeste brasileiro, como Alceu Valença, Anastácia, Lia de Itamaracá e Reginaldo Rossi, entre outros.

No espetáculo é uma celebração das ricas referências culturais de Pernambuco, trazendo a força e a sensibilidade da música nordestina.

SERVIÇO

Festival do Nordeste - Maria Pérola com ''Mulher Carcará''

Quando: 21 de julho, às 19h

Onde: Parque Garota de Ipanema - Av. Francisco Bhering, 2-224, Arpoador, Rio de Janeiro

Entrada: Gratuita

Mais informações: @festivaldonordeste

