SUCESSO Pabllo Vittar se une ao Porquinho da Paulista para dançar o hit internacional "Alibi"; veja A mistura de ritmos latinos de Alibi, parceria da iraniana Sevdaliza com Pabllo Vittar e a francesa Yseult, já é uma das 20 faixas mais ouvidas no mundo no Spotify

Lembra do Porquinho da Paulista? O personagem querido da maior avenida do País viralizou novamente, desta vez, em companhia ilustre: Pabllo Vittar uniu forças com o personagem para dançar Alibi, em vídeo divulgado na quarta, 17, nas redes sociais.

"A Pabllo apareceu de surpresa na Paulista para dançar comigo", celebrou o artista Joow J, alcunha de Jonathan de Jesus Oliveira, que dá vida ao Porquinho. A cantora também divulgou o momento em suas redes sociais.

Assim como Pabllo, o Porquinho da Paulista também é internacional: recentemente, a cantora Billie Eilish repostou em seu TikTok o curioso vídeo em que o personagem canta o sucesso da cantora, Ocean Eyes, enquanto um ciclista cai atrás dele.

Hit global

A mistura de ritmos latinos de Alibi, parceria da iraniana Sevdaliza com Pabllo Vittar e a francesa Yseult, já é uma das 20 faixas mais ouvidas no mundo no Spotify. Na quarta, 17, ocupava a 14ª posição na plataforma. Com o sucesso, Pabllo se tornou a primeira drag queen brasileira a ocupar o Top 50 mundial da plataforma.

A faixa conta com sample de Rosa, de Totó La Momposina, música tradicional da Colômbia. Com a projeção da faixa, a América Latina vem conhecendo outros hits da brasileira. Na semana passada, viralizaram vídeos de argentinos comemorando a vitória na Copa América com São Amores, do álbum Batidão Tropical Vol. 2.



