música Pabllo Vittar viraliza em países da América Latina após peruana fazer vídeo com tutorial de dança Na mesma semana, Pabllo alcança a lista de músicas mais ouvidas no mundo com "Alib'', em parceria com Sevdaliza e Yseult

A música "São amores", do álbum "Batidão tropical Vol.2", lançado neste ano por Pabllo Vittar, alcançou, na última semana, as primeiras posições na lista de canções virais em países da América Latina, entre os quais Argentina, Chile, Uruguai e Colômbia, após um vídeo bem-humorado realizado por uma influenciadora digital peruana — que ensina, de maneira bem didática, a coreografia — cair nas graças das redes sociais.

Na última quinta-feira (11), Pablllo afirmou que ficou surpresa com o fato e agradeceu publicamente a produtora de conteúdo Lis Padillo, responsável por fazer a música viralizar em países hispano-americanos.

"Queria mandar um beijo para a Lis Padillo, que é lá do Peru e fez a música 'São amores' viralizar pelo mundo inteiro aí na América Latina, pegando o primeiro lugar em vários países. Muito obrigado por seu êxito, Lis. E te espero aqui no Brasil", afirmou a drag queen, em participação no programa "TV Z", do Multishow.

Na última semana, com o sucesso da coreografia nas redes, os passos de dança foram reproduzidos exaustivamente em milhares de vídeos compartilhados sobretudo no TikTok — e feitos até mesmo por jogadores de futebol e de beisebol para celebrar vitórias em campo.

'Alibi', de Pabllo, no top mundial

Também nesta semana, Pabllo Vittar alcançou a 14ª posição — entre as músicas mais ouvidas no mundo na plataforma Spotify — com a canção "Alibi", da irani-holandesa Sevda Alizadeh, e que tem participação da brasileira junto à francesa Yseult.

"Eu quero pedir a ajuda de todo mundo. Vamos ouvir muito hoje e nesta semana, porque o número 1 está vindo aí. Todo mundo! Crianças, Brasil e todas as "fan bases" que também gostam de mim, vamos nos juntar, gente, para entrarmos no top 1 global", convocou a cantora, por meio dos Stories, no Intagram.

Ouça 'Alibi', com Pabllo Vittar

Ouça 'São amores', de Pabllo Vittar

