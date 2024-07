Pabllo Vittar é a primeira drag queen a alcançar o top 50 Global do Spotify; ouça

A- A+

Pabllo Vittar ganhou destaque na música mundial ao atingir a marca do top 50 Global no Spotify, sendo a primeira drag queen a entrar no seleto grupo. A música “Alibi” de Sevdaliza, Pabllo Vittar e Yseult está dominando os charts e atingiu, nesta quarta (10), a posição #47 no Spotify Global. A cantora já soma mais de 6 milhões de ouvintes mensais na plataforma e 12 milhões de seguidores no Instagram.

Vale lembrar que recentemente a artista lançou "Batidão Tropical Vol. 2" levando os fãs em uma viagem sonora com os ritmos que são referência e fazem parte da bagagem da artista, em uma verdadeira celebração da diversidade e da cultura brasileira.



Ouça:

