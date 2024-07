A- A+

CELEBRAÇÃO Marília Mendonça: Spotify vai organizar show em homenagem à cantora em São Paulo A Rainha da Sofrência é a artista mais ouvida na história do Spotify no Brasil

Marília Mendonça será reverenciada em um evento promovido pela Spotify. A plataforma de streaming anunciou, nesta segunda-feira (1º), a realização do show “This Is Marília Mendonça” no dia 5 de outubro, no Allianz Parque, em São Paulo.



A iniciativa será o maior show ao vivo que o Spotify já organizou mundialmente. O concerto foi criado em colaboração com a família de Marília Mendonça. A ideia é reunir artistas de diversos gêneros musicais para celebrar a obra e a vida da Rainha da Sofrência. O lineup ainda não foi revelado.

Marília Mendonça, que morreu em 2021, é a artista mais ouvida na história do Spotify no Brasil. Também foi a primeira artista brasileira a alcançar mais de 10 bilhões de streams na plataforma.





