Léo Santana é atingido em parte íntima por celular arremessado por fã em show: 'Não façam isso'

Léo Santana foi alvo de um problema inusitado durante show na cidade de Gravatá, no Agreste de Pernambuco, na noite de sábado (29). Um celular foi arremessado e atingiu a região de sua genitália. Na sequência, o cantor fez expressão de dor e falou sobre o fato com o público.

"Que pancada, meu irmão! Literalmente, fiquei de perna bamba, aqui. Ô mira! Tô com uma dor no 'pé' da barriga", disse após o ocorrido, fazendo referência à música Perna Bamba, que tocava quando o celular foi arremessado.

Posteriormente, em suas redes sociais, Léo Santana levou o fato com bom humor, mas fez um apelo para que não se repita por parte dos fãs: "A gente ri, mas é sério. Não façam isso não, gente".

"Eu fui derrubado por um celular! [Emojis de riso] Gente... Isso é sério, não vale rir...". Em outro momento, postando o mesmo vídeo, ressaltou: "Gente, de novo [risos] para vocês verem... É sério [emojis de riso]". "Simplesmente prejudicado por uma tentativa de selfie. Mas voltei e finalizei meu show, né?"

ASSISTA: Durante o show em Gravatá, na madrugada passada, acertaram um celular nos “Países Baixos” do Leo Santana. Isso quase acabou com a apresentação, que ficou interrompida por alguns minutos. pic.twitter.com/SnguTOiGwk