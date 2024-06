Patrícia Abravanel curte post e reforça rumores sobre 'rixa' entre Eliana e Virgínia Fonseca

A- A+

Uma simples curtida num post no Instagram atiçou internautas e reforçou rumores que já vinham circulando nas redes sociais desde a última semana.



No último sábado (29), a apresentadora Patrícia Abravanel deu seu "like" numa publicação que afirmava que o pedido de demissão de Eliana do SBT — e a contratação da loura na TV Globo — tinham relação com Virginia Fonseca.



Segundo o post compartilhado pela revista "Contigo", Eliana teria ficado incomodada com a chegada da influenciadora digital, casada com Zé Felipe, à emissora de Silvio Santos, e demonstrou descontentamento com privilégios dados apenas à novata.

Pois bem, Patrícia Abravanel curtiu a publicação em questão, e o clique não passou despercebido.



Na última semana, depois de receber a filha de Silvio Santos no palco de seu antigo programa no SBT, para celebrar sua despedida da emissora, Patrícia se desculpou com Eliana, ressaltando que não sabia quem havia provocado o sentimento negativo que ela vinha cultivando no trabalho nos últimos meses.

"Eu não sei o que aconteceu aqui no SBT, mas em nome do SBT e da família, quero te pedir perdão. Se alguém fez alguma coisa, falou alguma coisa que fez você se sentir desrespeitada, desmerecida, eu quero, em nome da família Abravanel, de todo o Grupo Silvio Santos e do SBT, te pedir que você nos perdoe. Não sei o que aconteceu, não sei por onde que entrou esse sentimento, mas que você vá sabendo que você é amada aqui", disse Patrícia. "Não existe SBT sem Eliana. Você faz parte da nossa história", frisou a filha de Silvio Santos.

Depois disso, vários usuários do X resgataram vídeos que supostamente comprovariam uma animosidade de Patrícia em relação a Eliana, que estava há 15 anos contratada no SBT. Em dois deles, quem fala sobre o assunto é Silvio Santos.

No primeiro, o apresentador, durante o "Programa Silvio Santos", em 2021, comenta a saída de Faustão da TV Globo e as mudanças no quadro de apresentadores da emissora carioca. Quando se questiona quem vai apresentar o programa de Luciano Huck, alocado no "Domingão", Silvio sugere o nome de Eliana, pois a filha ficaria feliz.

Silvio também falou sobre o assunto a um repórter que o questionou se Eliana ia sair do SBT. "Olha, se a Eliana sair do SBT, a Patrícia vai dar uma festa na casa dela", contou o dono do SBT.

Em seguida, rumores davam conta de que Eliana, a rigor, estaria insatisfeita com a maneira com que vinha sendo tratada na emissora de Silvio Santos, sobretudo após a chegada de Virgínia Fonseca ao canal. Ao ver a influenciadora digital ser contratada com pompa para apresentar um programa em cenário arrojado, Eliana teria ficado contrariada, já que vinha reivindicando mudanças no cenário de sua atração dominical há tempos — e sem sucesso.

