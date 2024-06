A- A+

Copa América Vini Jr brilha, Brasil goleia Paraguai e fica perto de classificação na Copa América Com o resultado, Brasil precisa apenas de um empate com a Colômbia para ir às quartas de final

Se contra a Costa Rica faltou efetividade nos lances ofensivos, diante do Paraguai o Brasil foi oportunista nas jogadas criadas. Aliás, com sobras, Vinícius Júnior teve sua melhor aparição com a camisa da Seleção Brasileira, desde sua estreia em 2019.

Em noite de gala, o camisa 7 conduziu a equipe dirigida por Dorival Júnior à goleda, por 4x1, sobre os paraguaios, na noite desta sexta-feira (28), no Allegiant Stadium, em Las Vegas, pela segunda rodada do Grupo D da Copa América.

O resultado levou o time verde-amarelo aos quatro pontos, dando um importante passo rumo à classificação. Um empate com a Colômbia garante o Brasil nas quartas de final.

Apesar de dar indícios na coletiva que antecedeu a partida que não mexeria no time, em relação ao que iniciou o duelo com a Costa Rica, Dorival Júnior optou por realizar duas modificações.

Na lateral esquerda, saiu Guilherme Arana e entrou Wendell. Já no ataque, depois de entrar bem perante os costarriquenhos, Savinho formou trio ofensivo com Vini Jr e Rodrygo, na vaga de Raphinha.

Com a mesma intensidade da estreia, mas com um Vinícius Júnior ligado o tempo todo, o Brasil foi superior ao Paraguai durante todo primeiro tempo. O adversário até foi responsável pela primeira boa chance do encontro, em chute de Bobadilla defendido por Alisson, após desvio de Militão, aos 14 minutos. Mas, coube à Seleção encaminhar os três pontos ainda nos 45 minutos iniciais.

O placar do primeiro tempo só não foi maior, porque Paquetá desperdiçou um pênalti, aos 31 minutos. Com direito a paradinha, o camisa 8 finalizou para fora. O lance, contudo, não fez falta. Logo na sequência, começou a brilhar a estrela de Vini Jr. Em jogada iniciada por ele e com contribuição de Rodrygo, Bruno Guimarães e Paquetá, o astro do Real Madrid recebeu na área, fintou o goleiro Morínigo e abriu o placar.

Sem diminuir a intensidade, o Brasil ainda anotou mais dois gols antes da ida para o vestiário. Aos 42, Rodrygo fez boa jogada individual e finalizou para defesa de Morínigo. No rebote, a bola desviou no defensor e sobrou para Savinho, livre, ampliar e marcar seu primeiro gol pela Seleção. Já aos 49 minutos, Vini acreditou no lance e abafou o corte de Alderete para ampliar.

Paquetá se redime

Satisfeito com a postura do time, Dorival sequer cogitou mexer na formação na volta do intervalo. Mas, com um placar elástico favorável, é normal qualquer tipo de relaxamento no confronto. E assim, ainda no início do segundo tempo, o Paraguai marcou seu gol de honra. Em bela finalização de longe, Alderete fez 3x1.

Para evitar qualquer tipo de reação dos paraguaios, o Brasil voltou a tomar as rédeas do confronto. Em cobrança de falta, Rodrygo parou em Morínigo. Já aos 17, Savinho finalizou e a bola bateu no braço de Villasanti, e o pênalti foi assinalado. Na batida, Paquetá desta vez aproveitou a oportunidade e decretou o primeiro triunfo do time pentacampeão mundial na Copa América.

Colômbia classificada

Próxima adversária do Brasil, a Colômbia garantiu sua classificação às quartas de final. Os colombianos não encontraram dificuldades para superar a Costa Rica, por 3x0, em Glendale, no Arizona.

O resultado levou a equipe do técnico Néstor Lorenzo aos seis pontos e precisando apenas de um empate com a Seleção Brasileira para garantir o primeiro lugar do Grupo D. As equipes se enfrentam em Santa Clara, na Califórnia, nesta terça-feira (2), às 22h.

Ficha do jogo

Brasil 4

Alisson; Danilo, Éder Militão (Gabriel Magalhães), Marquinhos e Wendell; Bruno Guimarães (Douglas Luiz), João Gomes e Lucas Paquetá (Andreas Pereira); Savinho (Raphinha), Vinícius Júnior e Rodrygo (Endrick). Técnico: Dorival Júnior.

Paraguai 1

Rodrigo Morinigo; Gustavo Velázquez, Balbuena, Omar Alderete e Matías Espinosa (Néstor Giménez); Andrés Cubas, Mathías Villasanti, Damián Bobadilla (Hernesto Caballero) e Miguel Almirón (Ramón Sosa); Julio Enciso (Kaku Romero) e Alex Arce (Bareiro). Técnico: Daniel Garnero.

Local: Allegiant Stadium (Las Vegas/EUA)

Árbitro: Piero Maza (Chile)

Assistentes: Claudio Urrutia e Miguel Rocha (ambos do Chile)

Gols: Vini Jr, aos 34' e 49', Savinho, aos 42' do 1T, Paquetá, aos 19' do 2T (BRA); Alderete, aos 2' do 2T (PAR)

Cartões amarelos: Wendell, Militão, Paquetá, Vinícius Júnior (BRA); Balbuena, Caballero (PAR)

Cartão vermelho: Andrés Cubas (PAR)

Público: 46.939 torcedores

