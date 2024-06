A- A+

CINEMA Animação 'Divertida mente 2' ultrapassa marca de US$ 1 bilhão em bilheteria no mundo Filme da Pixar e da Disney alcança o feito neste domingo (30) e se consagra a maior bilheteria de 2024

Dez dias após estrear em cinemas do país, o filme "Divertida mente 2" ultrapassou a marca de US$ 1 bilhão em arrecadação global — em tempo recorde para uma animação —, depois de desempenhar um papel importante na revitalização de bilheterias mundo afora.



A produção da Pixar e da Disney alcançou o feito neste domingo (30) e se consagra, até agora, como a maior bilheteria do ano de 2024.

A arrecadação nos EUA atingiu o valor de US$ 57,4 milhões, totalizando a quantia de US$ 469,3 milhões em toda a América do Norte. Fora dos EUA, o filme vendeu US$ 545,5 milhões em ingressos, com um acumulado global de US$ 1 bilhão (o equivalente a R$ 5,5 bilhões).

A marca põe "Divertida mente 2" no seleto grupo de animações que conquistaram mais de US$ 1 bilhão em bilheteria. A seguir, confira os filmes em desenho animado que atingiram esta marca:

"Rei Leão" (2019): A animação em live-action US$ 1,6 bilhão;

"Frozen 2" (2019): A sequência de "Frozen" (2013) somou mais de US$ 1,4 bilhão em bilheteria;

"Super Mario Bros — O filme" (2013): A produção arrecadou mais de US$ 1,3 bilhão;

"Frozen" (2013): O filme arrecadou US$ 1,2 bilhão;

"Os incríveis 2" (2018): Lançada dez anos após o primeiro filme, a sequência arrecadou US$ 1,2 bilhão;

"Minions" (2015): O spin-off de "Meu malvado favorito" (2010) somou cerca de US$ 1,1 bilhão;

"Toy Story 4" (2019): A animação arrecadou mais de US$ 1 bilhão;

"Toy Story 3" (2010): O filme também somou mais de US$ 1 bilhão em bilheteria.;

"Meu malvado favorito 3" (2017): A sequência arrecadou US$ 1 bilhão;

"Procurando Dory" (2016): Spin-off de "Procurando Nemo" (2003), o filme somou US$ 1 bilhão em bilheteria;

"Zootopia: essa cidade é o bicho" (2016): A animação arrecadou US$ 1 bilhão.

