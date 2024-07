Justin Timberlake faz piada durante show sobre a própria prisão por dirigir embriagado; veja

A- A+

Duas semanas depois de ser parado por policiais e detido por dirigir embriagado na região aos Hamptons, em Nova York, Justin Timberlake fez uma piada com uma indireta sobre o caso durante seu mais recente show nos EUA. O artista cumprimentava a plateia da apresentação em Boston quando fez um comentário inesperado e arrancou risadas dos fãs e dos backing vocals.

— Uau, Boston. Eu não aguento. Então... Tem alguém aqui esta noite que está dirigindo? Não, não. Estou brincando — disse ele, que mudou de assunto rapidamente. — Tem alguém aqui esta noite que está neste show pela primeira vez? Tem alguém aqui que já veio 1, 2, 3, talvez 4 vezes a este show?

DISGUSTING but not surprising behavior. It hasn’t even been a full 2 weeks since Justin Timberlake was arrested for driving while intoxicated and he’s already making light of the situation by cracking jokes. Where is the accountability? Drinking & driving is not a joke Justin! pic.twitter.com/9HROFfv36n — Justin Timberjail (@justintmbrpussy) June 30, 2024

Internautas criticaram o fato de Timberlake ter brincado com um caso sério de imprudência ao volante. Ele, que também foi alvo de questionamentos na mídia internacional, não se manifestou publicamente sobre a repercussão do comentário inesperado.





Câmeras de segurança da região dos Hamptons flagraram o momento em que Justin Timberlake dirigia pelas ruas pouco antes de ser parado pela polícia e preso por conduzir o veículo embriagado, no último dia 18 de junho.

As imagens foram obtidas pelo site Hamptons.com e divulgadas pela rede americana CNN, com base nas características do veículo em que o artista estava no momento da abordagem.

Com base em documentos da Justiça, o canal CBS citou um policial segundo o qual Timberlake estava embriagado quando foi parado, depois de passar por uma placa de "pare" e não conseguir permanecer no lado direito da pista.

O cantor e ator, que está em turnê de divulgação do seu novo álbum, teria dito à polícia que tomou "um martíni" e que seguia seus amigos em direção à sua casa.

Segundo o site Entertainment Tonight (ET), o artista foi flagrado saindo da delegacia de polícia de Sag Harbor Village na companhia do seu advogado, Edward Burke Jr., na manhã desta terça-feira (18).

Timberlake foi processado por dirigir embriagado, ultrapassar um sinal vermelho e não conseguir manter o veículo dentro da faixa, disse Edward Burke Jr. ao ET. No entanto, o artista foi liberado após pagamento de fiança e possui uma audiência virtual marcada para o dia 26 de julho.

Emily O’Neil, vice-diretora do Escritório de Comunicações do promotor distrital do condado de Suffolk, disse ao ET que o órgão não compartilha imagens, exceto caso uma condenação aconteça. Além disso, não teriam mais comentários sobre o caso, mas foi feito um comunicado.

"Em 18 de junho de 2024, às 12h37m, Justin R. Timberlake, 43 anos, do Tennessee, foi observado operando um BMW 2025 em direção ao sul na Madison Street, não conseguindo parar em um sinal de parada devidamente colocado e não conseguindo manter sua faixa de tráfego", disse o comunicado oficial do Departamento de Polícia de Sag Harbor Village, em Long Island, Nova York.

No comunicado, também é dito que o "Sr. Timberlake foi preso, processado e detido durante a noite para acusação matinal. O Sr. Timberlake foi indiciado no Tibunal de Justiça de Sag Harbor Village em 18 de junho de 2024, às 9h30, onde foi liberado sob pagamento de fiança."

A prisão aconteceu horas depois de o astro pop publicar em suas redes sociais uma mensagem de Dia dos Pais com a esposa e atriz Jessica Biel e os dois filhos do casal, que têm 9 e 3 anos.

"Meus dois maiores presentes. Aprendo mais sobre mim mesmo todos os dias só porque vocês dois me escolheram para ser seu pai. Estarei sempre ao seu lado nos altos e baixos... para erguê-lo e mostrar-lhe o quão alto você pode chegar nesta vida e para levantá-lo quando você cair" escreveu o cantor na legenda da postagem.

O caso acontece no meio da turnê mundial "Forget Tomorrow", que divulga o sexto álbum de Timberlake, entitulado "Everything I Thought It Was", lançado no começo deste ano.

