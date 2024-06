A- A+

POLÊMICAS Com crise na turnê, Justin Timberlake recebeu R$ 43,5 milhões por mansão semanas antes de ser preso Sem nenhuma data esgotada, fãs especularam que a Forget Tomorrow World Tour poderia ser cancelada após a prisão do cantor

Após precisar reduzir em US$ 2 milhões o preço exigido por sua propriedade em Nashville, no Tennessee, o ator e cantor Justin Timberlake concluiu a venda por US$ 8 milhões (cerca de R$ 43,5 milhões, na cotação atual) semanas antes de ser preso por dirigir embriagado nos Hampstons, Estados Unidos.



A venda ocorreu em meio a uma crise enfrentada pela ''Forget Tomorrow World Tour'', que tem apresentado lentidão para vender ingressos ao redor do mundo.

A propriedade havia sido colocada à venda por US$ 10 milhões em agosto do ano passado e tem o tamanho equivalente a 71 campos de futebol. Ela foi adquirida pelo cantor em 2015, por US$ 4 milhões.

Justin Timberlake enfrenta polêmicas desde outubro de 2023, e chegou a suspender alguns show da agenda após a divulgação de detalhes sobre o relacionamento que teve com Britney Spears.



Em um livro publicado pela artista, ela contou que, sob pressão, teria se submetido a um aborto após engravidar de Justin nos anos 2000, quando os dois mantiveram um relacionamento conturbado pela mídia e com acusações mútuas de traição.

A polêmica voltou aos holofotes com a publicação e após trocas de indiretas entre os dois, apenas recentemente, Justin voltou com suas apresentações ainda em andamento nos Estados Unidos.



As vendas dos ingressos, no entanto, tem sido lentas, com milhares de tickets ainda disponíveis para as próximas quatro datas em Chicago e em Nova York. Nas redes sociais, os fãs do cantor chegaram a questionar se a turnê seria mantida após a prisão de Timberlake.

A turnê tem datas marcadas para diversos países como Alemanha, Reino Unido, Dinamarca, França, Polônia, Holanda e Suécia, mas segundo o site oficial, até o presente momento, nenhuma apresentação está esgotada.

Na manhã desta terça-feira, Justin Timberlake foi visto saindo da delegacia de polícia de Sag Harbor Village na companhia do seu advogado, Edward Burke Jr.



O cantor foi processado por dirigir embriagado, ultrapassar um sinal vermelho e não conseguir manter o veículo dentro da faixa, disse Edward Burke Jr. ao Entertainment Tonight (ET). No entanto, o artista foi liberado após pagamento de fiança e possui uma audiência virtual marcada para o dia 26 de julho.

"Em 18 de junho de 2024, às 12h37m, Justin R. Timberlake, 43 anos, do Tennessee, foi observado operando um BMW 2025 em direção ao sul na Madison Street, não conseguindo parar em um sinal de parada devidamente colocado e não conseguindo manter sua faixa de tráfego", disse o comunicado oficial do Departamento de Polícia de Sag Harbor Village, em Long Island, Nova York.

No comunicado, também é dito que o "Sr. Timberlake foi preso, processado e detido durante a noite para acusação matinal. O Sr. Timberlake foi indiciado no Tibunal de Justiça de Sag Harbor Village em 18 de junho de 2024, às 9h30, onde foi liberado sob pagamento de fiança."

A prisão aconteceu horas depois de o astro pop publicar em suas redes sociais uma mensagem de Dia dos Pais com a esposa e atriz Jessica Biel e os dois filhos do casal, que têm 9 e 3 anos.

