Famosos Almofada nos seios e bumbum de fora: looks de Bianca Censori, esposa de Kanye West, chocam a web Arquiteta costuma usar roupas ousadas e que destoam do estilo do rapper mas segundo fontes, é ele mesmo quem monta o guarda-roupa da amada

O ditado é claro: gosto não se discute. Mas é fato que volta e meia um internauta pergunta, na caixa de comentários de publicações no Instagram, por que Bianca Censori não contrata um stylist.



Isso só acontece, é possível imaginar, devido às fotos que a arquiteta, casada com o rapper Kanye West, publica na plataforma — ou ainda pelos looks usados por ela em eventos nos quais comparece junto ao marido.

O último look da arquiteta que causou grande alvoroço nas redes sociais foi justamente o usado no desfile da grife Prototypes na última quarta-feira (19), na semana de moda de Paris.





Ela surgiu no evento com cabelos tingidos em rosa e vermelho e vestindo um maiô transparente e fio-dental. O cantor, por sua vez, preferiu um conjunto esportivo discreto, todo em branco.

Conforme amigos de Bianca, em relatos ao jornal inglês Daily Mail, os looks extravagantes da arquiteta — com direito a muita pele à mostra e transparência, como o usado em Paris — são escolhidos a dedo pelo próprio rapper. Fontes escutadas pela publicação britânica dizem até mesmo que a ideia parte de uma tentativa de Kanye West de superar a ex-esposa, Kim Kardashian, “quebrando a internet” com “visuais pornográficos”.

Nas publicações do Instagram, é comum ver a arquiteta com vestidos super decotados e com recortes ousados, além de peças que deixam à mostra os seios. Ela, vez ou ou outra, usa até mesmo uma almofada cobrindo partes íntimas.

