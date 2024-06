Imagem de Justin Timberlake na cadeia choca a web, mas não é a única: relembre alguns casos

A- A+

A divulgação de uma foto do cantor Justin Timberlake na cadeia, após ter sido preso por estar dirigindo embriagado, deixou as redes sociais em polvorosa.



Na imagem, ele está com os olhos avermelhados e aspecto cansado, no entanto, este não é um caso isolado de prisão de celebridade que choca o público.

Veja abaixo uma lista de famosos cujas imagens na prisão foram vazadas e chocaram os internautas.

Reese Witherspoon

Em abril de 2013, a atriz Reese Witherspoon, conhecida por sua interpretação no filme ‘Legalmente Loira’, movimentou a internet após ter o vídeo de sua prisão em Atlanta, nos Estados Unidos, ter vazado.

No vídeo, é possível ver a vencedora do Oscar, acompanhada pelo marido, discutindo violentamente com um policial que faz a abordagem do casal em uma blitz. Ao fim, o agente prende a artista. Witherspoon e Jim foram parados após terem sido flagrados conduzindo de modo imprudente. O casal estava embriagado.

Diane Lane



Diane Lane sendo presa durante um protesto, nos EUA — Foto: Reprodução

A atriz que dá vida a mãe do Superman nos filmes da DC, também já foi presa, durante um protesto em Washington, capital dos Estados Unidos. Lane estava militando junto a organização Fire Drill Fridays, que milita frequentemente a favor do meio ambiente. O grupo é conhecido por exigir que o governo americano concretize medidas de combate ao aquecimento global.

Assim como ela, outros famosos da indústria foram presos, como Catherine Keener, Ted Danson, Sam Waterston, Jane Fonda, entre outros.

Lindsay Lohan



'Mug shot' de Lindsay Lohan — Foto: AFP

A atriz e modelo começou a chamar atenção do público ainda criança, ao ser a primeira modelo infantil ruiva da Ford Models, aos 10 anos já estava atuando nos cinemas e no início dos anos 2000 virou um ícone do universo teen. No entanto, a carreira de sucesso passou muito tempo dividindo espaço com polêmicas envolvendo a estrela de Hollywood.

O público já havia acompanhado episódios envolvendo problemas com drogas e álcool, mas em 2010 a Lohan foi obrigada pela justiça a usar uma tornozeleira eletrônica após ter faltado uma audiência em Beverly Hills. No mesmo ano, ainda foi condenada a 90 dias de prisão por faltar às aulas de reabilitação.

Meses depois, foi presa novamente porque não passou no teste periódico de dosagem de drogas. Pagou fiança de US$ 300 mil e ganhou liberdade condicionou. Só que em 2011, ela voltou a aparecer na mídia com problemas na justiça, dessa vez, um acordo judicial para evitar uma pena longa depois de ser acusada de furtar um colar numa joalheria. Pagou fiança de US$ 75 mil e cumpriu 480 horas de trabalho comunitário.

Pouco tempo depois, foi condenada a prestar trabalho comunitário como faxineira em um necrotério, além de também ser obrigada pela justiça a frequentar sessões de psicoterapia. Em 2012 voltou a ter problemas com a justiça por direção imprudente.

Shia Labeouf



Shia Labeouf preso nos Estados Unidos — Foto: Reprodução

O protagonista da sequência ‘Transformes’ também já teve algumas passagens pela polícia. Por quatro vezes antes de ser ator, duas por furto, uma por agressão a um vizinho e outra por se recusar a sair de um estabelecimento. Mas em 2014, já como estrela de Hollywood, Labeouf foi detido por interromper uma apresentação da Broadway aos gritos.

Depois disso, o ator ainda foi preso no estado do Texas, nos Estados Unidos, por porte e uso de drogas ilícitas.

Dado Dolabella



Dado Dolabella na prisão de Pirituba, em São Paulo Foto — Foto: Reprodução de TV/ fofocalizando

Em 2018, o ator teve prisão pelo período de 60 dias, decretada pelo juiz Marco Antonio Cavalcanti de Souza, da 1ª Vara de Família de Bangu, por falta de pagamento da pensão alimentícia de um dos seus três filhos, do relacionamento que teve com Fabiana Vasconcelos. A dívida seria de cerca de R$ 196 mil e Dolabella alegou que não possuia condições financeiras de realizar o pagamento.

Snoop Dogg



Snoop Dogg em 1993 e 2006 — Foto: Reprodução

O rapper é considerado uma lenda na cultura Hip-Hop e se tornou um dos artistas musicais mais conhecidos do planeta. Sempre com aparições bem-humoradas e com sorriso no rosto, o artista virou sinônimo de tranquilidade para o público, mas nem sempre foi assim a realidade de Snoop Dogg. Na verdade, em 1993 ele foi preso por acusações de envolvimento na morte de um membro de uma das famosas gangues de Los Angeles, porte ilegal de armas, entre outros crimes. No final, Snoop foi inocentado e ganhou a liberdade.

