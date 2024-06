Justin Timberlake bebeu em restaurante exclusivo com pratos de mais de R$ 1 mil, antes de ser preso

A- A+

O artista pop Justin Timberlake foi detido e processado nesta terça-feira (18) por dirigir embriagado em um recanto exclusivo do estado de Nova York, os Hamptons. Antes de ser parado por agentes, Timberlake, de 43 anos, bebeu com amigos no restaurante The American Hotel, de Sag Harbor.

JUST IN: Justin Timberlake's mugshot has been released after he was arrested for drunk driving.



Officers say “his eyes were bloodshot and glassy, a strong odor of an alcoholic beverage was emanating from his breath."



After being pulled over, Timberlake reportedly told cops:… pic.twitter.com/b4Rvfo5xbZ — Collin Rugg (@CollinRugg) June 18, 2024

O intérprete de sucessos como "SexyBack" e "Cry Me a River", foi posto sob custódia na madrugada e deixou a delegacia de de polícia de Sag Harbor Village na companhia do seu advogado, Edward Burke Jr., na manhã desta terça-feira (18), segundo o site Entertainment Tonight (ET).

What other person gets cuffed like this?



Special privilege coming in hot. Bet he doesn’t face any real repercussions. pic.twitter.com/qdqves7VSJ — Joshua Walker (@RedsRepair95) June 18, 2024

The American Hotel é um dos mais tradicionais restaurantes de Sag Harbor. O dono do estabelecimento disse ao TMZ que não cogita banir o artista, após a prisão dele, porque Timberlake sempre foi um "consumidor-modelo". O cardápio de 2024 do local oferece aos clientes drinks de US$ 15 (R$ 81) e vinhos de preços variados, como:

Romanée-St.Vivant Grand Cru - Domaine de la Romanée-Conti Magnum 2018: US$ 8.250 - R$ 44,6 mil

Château Lafite-Rothschild, Pauillac 1982: US$ 5,1 mil - R$ 27,5 mil

Dispõe também de opções de luxo para comer:

28g de caviar beluga Kaluga Hybrid: US$ 200 - R$ 1.081

Lagosta do Atlântico Norte cozida no vapor ou grelhada: US$ 82 - R$ 443

Bife Black Angus com molho Bearnaise: US$ 76 - R$ 410

Tornedor de Bisonte à la Rossini com Foie Gras e Trufas - US$ 76 - R$ 410

Timberlake foi processado por dirigir embriagado, ultrapassar um sinal vermelho e não conseguir manter o veículo dentro da faixa, disse Edward Burke Jr. ao ET. No entanto, o artista foi liberado após pagamento de fiança e possui uma audiência virtual marcada para o dia 26 de julho.

"Em 18 de junho de 2024, às 12h37m, Justin R. Timberlake, 43 anos, do Tennessee, foi observado operando um BMW 2025 em direção ao sul na Madison Street, não conseguindo parar em um sinal de parada devidamente colocado e não conseguindo manter sua faixa de tráfego", disse o comunicado oficial do Departamento de Polícia de Sag Harbor Village, em Long Island, Nova York.

No comunicado, também é dito que o "Sr. Timberlake foi preso, processado e detido durante a noite para acusação matinal. O Sr. Timberlake foi indiciado no Tribunal de Justiça de Sag Harbor Village em 18 de junho de 2024, às 9h30, onde foi liberado sob pagamento de fiança."

A prisão aconteceu horas depois de o astro pop publicar em suas redes sociais uma mensagem de Dia dos Pais com a esposa e atriz Jessica Biel e os dois filhos do casal, que têm 9 e 3 anos.

"Meus dois maiores presentes. Aprendo mais sobre mim mesmo todos os dias só porque vocês dois me escolheram para ser seu pai. Estarei sempre ao seu lado nos altos e baixos... para erguê-lo e mostrar-lhe o quão alto você pode chegar nesta vida e para levantá-lo quando você cair" escreveu o cantor na legenda da postagem.

O caso acontece no meio da turnê mundial "Forget Tomorrow", que divulga o sexto álbum de Timberlake, entitulado "Everything I Thought It Was", lançado no começo deste ano.

