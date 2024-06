Ed Motta pede desculpas por comentário "grosseiro e desrespeitoso" sobre hip-hop: "errei feio"

A- A+

O cantor Ed Motta usou suas redes sociais para pedir desculpas à comunidade do hip-hop, gênero sobre o qual teceu críticas duras recentemente. "Queria pedir desculpas pelo meu comportamento grosseiro e desrespeitoso sobre o movimento hip-hop", começou o artista. "Eu estava num live, e meus lives são caóticos, eu falo mal de um monte de coisa", continuou.

"Mas não justifica. Foi ruim. Deixei meus amigos tristes, amigos que fazem parte do movimento, e um monte de gente chateada comigo. Então peço perdão a vocês, eu errei feio", finalizou Ed Motta.

Veja o pronunciamento completo:

"Quem ouve é burro"

No último dia 12 de junho, em uma de suas famosas lives no Instagram, nas quais costuma ficar bem à vontade, Ed Motta disse que quem ouvia hip hop é "burro". A fala do artista causou polêmica. "Qualquer um que ouve hip hop é burro, qualquer um, sem exceção", disse ele.

Muita gente criticou o músico depois de suas colocações. Leci Brandão, por exemplo, afirmou depois que "quem critica o hip hop é elitista". O DJ Gabriel do Borel também se posicionou: ""Como DJ e produtor musical, uso muitos elementos do hip hop e, com certeza, é muito triste ver brasileiros desqualificando o som do gueto".

