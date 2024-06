Ed Motta diz que ''quem ouve hip hop é burro'' e internet reage

O cantor Ed Motta se envolveu em uma nova polêmica durante live pelo Instagram na última terça-feira, 11. Em poucos minutos, afirmou que "quem ouve hip hop é burro" e que "pessoas inteligentes ouvem jazz". Sobrou até para o comediante Rafinha Bastos.

"Eu não sou branco, p***. Eu sou preto, mas represento o que a raça tem de mais sofisticado. Qualquer um que ouve hip hop é burro… Sem exceção", declarou.

Em seguida, citou como exemplo o comediante Rafinha Bastos: "Outro dia, eu vi um trecho de uma entrevista desse bobalhão desse Rafinha Bastos: ‘Ah, porque hip hop é o tipo de música que eu mais gosto de ouvir’. O cara é um imbecil", disse.

Ed ainda alegou que "uma pessoa inteligente ouve jazz ou música clássica".

A declaração gerou polêmica nas redes sociais. Seguidores acusaram Ed Motta de elitismo cultural, que é o preconceito contra manifestações artísticas que não integram um suposto "padrão de qualidade". Geralmente diz respeito àquelas relacionadas a uma tradição, que não são de amplo acesso ou conhecimento para a população em geral.

Um seguidor comentou: "Respeite nossa cultura". "Arrumou um cancelamento que nem precisava. Ninguém lembrava de você", provocou outro.

Ed Motta não se manifestou, mas compartilhou algumas postagens que o apoiavam. Uma delas alegava que suas declarações nem sempre devem ser levadas a sério. "[Ed Motta] é um cara super generoso, bem-humorado, sarcástico e que tem um gosto especial pela provocação. Não peguem pilha por tão pouco", lia-se no post

Polêmicas

Esta não é a primeira vez que Ed Motta se envolve em polêmicas durante uma live de Instagram. Em 2022, ele criticou Raul Seixas:

"Raul Seixas tem uma falha de caráter terrível na vida dele: ele foi funcionário de gravadora, ou seja, ele trabalhou contra os colegas" [...]"Eu não tenho medo nenhum de falar contra o Raul Seixas, que era uma p... de uma m..., ruim pra c*ralho musicalmente, de tudo" [...], disse.

Depois, voltou atrás em seu canal no YouTube: "Eu imaginei, caramba, o que falei do Raul Seixas ali vai dar problema. Vai gerar chateação, e não deu outra. Fiquei triste de verdade, triste mesmo. Eu não estou em busca de mais likes, mais seguidores, maior quantidade de shows, vender mais discos... Nunca estive em busca disso. Se eu estivesse em busca disso, eu faria uma música que iria para essa direção", afirmou.