ART.PE leva exposição de esculturas de Abelardo da Hora ao bairro da Várzea

Em sua terceira edição, o ART.PE – Feira de Arte Contemporânea de Pernambuco amplia a sua programação para além do Terminal Marítimo, onde ocorre o evento. A partir desta sexta-feira (28), o bairro da Várzea, na Zona Oeste do Recife, recebe a exposição “Hora, substantivo feminino”, com esculturas do artista visual Abelardo da Hora.

A mostra pode ser visitada no quintal da Iron House, empresa do Grupo Cornélio Brennand, até o dia 28 de julho, de sexta a domingo, das 14h às 20h. A curadoria é assinada pelo artista plástico e pesquisador Carlos Mélo.



O recorte curatorial da exposição trata do tema da presença da mulher na obra do escultor pernambucano. As esculturas integram o acervo do Memorial Abelardo da Hora, na cidade de João Pessoa, e foram trazidas ao Recife especialmente para a mostra.

A exposição integra as comemorações do centenário de Abelardo, que faleceu em 2014. Sua relação com a Várzea começou aos 18 anos, foi trabalhar na fábrica de cerâmica no Engenho São João da Várzea. Lá desenvolveu parte de sua cerâmica artística, tendo sido também mentor de Francisco Brennand nesta arte.

