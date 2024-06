A- A+

ARTES VISUAIS Exposição "Fusão", de Gustavo Magalhães, estreia na Caixa Cultural Recife Mostra propõe um verdadeiro "ecossistema visual", com o encontro entre arte e sustentabilidade e a interação entre imagem e suporte

Abre nesta terça (25), às 19h, na Caixa Cultural Recife, a exposição “Fusão”, do artista visual Gustavo Magalhães. Com curadoria de Ayala Prazeres, a mostra reúne 40 obras expostas suspensas, que apresentam uma interação entre imagem, matéria e tempo.

A partir do uso de diferentes materiais, como madeiras, papéis e tecidos, “Fusão” remete à relação que se estabelece entre a imagem e o suporte das obras, que se fundem. As peças podem ser apreciadas de qualquer ângulo.

“Procuro por imagens que convidam e instigam para estarem nessa fusão com os objetos”, diz Gustavo Magalhães. “Eles, comecei a usar como suporte primeiro por necessidade – eram a possibilidade de continuar produzindo –, depois passei a entender as imperfeições, rachaduras, texturas disformes e memórias que compunham esses objetos como parte fundamental da construção pictórica imagética que eu construía.”

A visitação também ganha uma nova proposta. Tradicionalmente, as exposições tendem a conduzir o público por um caminho pré-definido pela curadoria: Começo, meio e fim. "Fusão" propõe algo diferente para este percurso.

"Propusemos uma paisagem suspensa para que as pessoas tenham uma experiência completa por todos os ângulos das obras e não apenas da imagem. Com isso, criamos um outro movimento no espaço, uma nova fruição não estabelecida, uma nova coreografia dos corpos em uma paisagem suspensa”, afirma Ayala Prazeres, curadora da mostra.

Além do convite para ver a arte de uma nova perspectiva, "Fusão" traz também a sustentabilidade como foco. Os materiais utilizados na produção artística, como madeira, papéis antigos e tecidos, são de descarte ou fruto de doações.

A abertura da exposição "Fusão" acontece às 19h, com visita guiada pela curadora e pelo artista e lançamento do catálogo impresso.

Já nesta quarta (26), das 14h às 18h, Gustavo Magalhães ministra uma oficina gratuita de pintura. As vagas são limitadas e os interessados devem se inscrever através do site caixacultural.gov.br

SERVIÇO

Exposição "Fusão", de Gustavo Magalhães

Abertura: Terça (25), às 19h

Período: de 25 de junho a 1º de setembro de 2024

Onde: Caixa Cultural Recife | Avenida Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife - Recife/PE

Horário de visitação: terça a sábado, das 10h às 20h; e domingo, das 10h às 17h

Acesso gratuito



