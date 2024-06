A- A+

artes visuais ART.PE movimenta o mercado de artes visuais em Pernambuco Em sua terceira edição, a feira de negócios da arte reúne 30 galerias de arte do Nordeste e outros estados do Brasil e uma de Portugal

Com a proposta de fortalecer o mercado de arte no Nordeste, tendo Pernambuco como epicentro dessa movimentação, começou, nesta quarta (26), e segue até domingo (30), a terceira edição da ART.PE – Feira de Arte Contemporânea de Pernambuco, que acontece no Terminal Marítimo de Passageiros, no Bairro do Recife.

Estão participando 30 galerias de arte, instituições públicas e privadas e lojas de museus, sendo 20 do Nordeste, além de galerias do Pará, Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina, e a primeira participação de uma galeria estrangeira no evento, diretamente de Portugal.

A ART.PE está aberta para visitação das 14h às 21h, com ingressos à venda no Sympla.

A Feira

“É uma feira de galerias de arte, para o fomento do mercado de arte. O propósito dela é se relacionar com as galerias e com o público comprador de arte”, diz Diogo Viana, idealizador da ART.PE. “A premissa dessas galerias é participar da ART.PE para fazer relacionamento, para abrir portas, para fazer vendas futuras, encomendas de obras de arte”, completa.

Cláudia Aires e Guga Marques são os nomes à frente da Galeria Nuvem, com 13 anos de existência um casting de artistas urbanos nordestinos. Na primeira hora de evento, eles já comemoravam. “Vendemos uma obra e já temos encomenda de outra”, disse Guga. “Desde a primeira edição, estamos na ART.PE, sempre com essa variedade de artistas nordestinos, da arte urbana, o que era algo mais raro antigamente, e hoje em dia é mais comum”, diz Cláudia.

Curadoria

A curadoria desta edição da ARTE.PE ficou a cargo de uma comissão artística formada por Beth da Mata, Mônica Bouqvar e Filipe Campello, que explica a importância desse “crivo”.

“É um olhar curatorial mais amplo. É, dentro da autonomia que cada galeria tem, a gente pensar uma feira mais representativa, que fomente mercado. É um processo que a gente vê com grande potencial aqui no Recife/PE, não somente focar em uma produção da arte pernambucana, mas em Pernambuco como hub de produção Norte-Nordeste, ou até mesmo Brasil”, conta.

Homenagem

Como parte da programação da ART.PE, a exposição “Hora, substantivo feminino” celebra o centenário do artista visual Abelardo da Hora, com seis esculturas suas instaladas no quintal da Iron House, no bairro da Várzea.

A expo ficará de 28 de junho a 28 de julho, com visitação de sexta a domingo, das 14h às 20h.

SERVIÇO

3ª ART PE – Feira de Arte Contemporânea de Pernambuco

Quando: até domingo (30), das 14h às 21h

Onde: Terminal Marítimo de Passageiros | Avenida Alfredo Lisboa 1052-1226, Bairro do Recife - Recife/PE

Ingressos (feira da galerias): R$ 15 (inteira) e R$ 7,50 (meia) + taxa, à venda no Sympla

Acesso gratuito para a Arena Arte e Mercado de palestras

Veja também

Bill Cobbs Morre Bill Cobbs, ator de "o Guarda-Costas" e "uma Noite no Museu", aos 90 anos