Sabores 3ª edição do ART.PE oferece área gastronômica; confira as casas participantes Feira reúne 30 galerias de todo o Brasil, além dos principais artistas plásticos pernambucanos, colecionadores e uma programação interativa e projetos sociais

A terceira edição da Feira de Arte Contemporânea de Pernambuco (ART.PE), inaugurada nesta quarta-feira (26), no Terminal Marítimo de Passageiros, do Porto do Recife, oferece ao público visitante uma área gastronômica com casas que montaram uma operação temporária durante o evento, que segue até o dia 30 de junho.



A Área Gastronômica terá a presença do Restaurante Cá-Já em um lounge para 30 pessoas. O bar Liamba, a sorveteria Degusta, a cafeteria Um Certo Café e o Wine Bar, com vinhos da WineConcept Brasil, completam o espaço.

Sobre a feira

A ART.PE reúne 30 galerias de arte, instituições públicas e privadas e lojas de museus, sendo 20 galerias do Nordeste, além de Pará, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina e de Portugal e a organização espera um público de 14 mil pessoas, 20% a mais do que foi registrado no ano passado.



A visitação é aberta das 14h às 21h. Ampliando a programação, será realizada, em paralelo, uma exposição com esculturas de Abelardo da Hora, no bairro da Várzea, no Recife. A Iquine, uma das patrocinadoras da ART.PE, terá um espaço com 60 m² assinado pela arquiteta Cláudia Buchholz.



O lounge conceitual da marca é inspirado na campanha publicitária comemorativa aos 50 anos, que possui paletas de cores criadas e pensadas em cada região do Brasil. A proposta é gerar uma atmosfera para os visitantes que forem conferir o local, valorizando a identidade cultural brasileira.

Serviço:

3ª ART PE – Feira de Arte Contemporânea de Pernambuco

Data: De 26 a 30 de junho, das 14h às 21h

Local: Terminal Marítimo de Passageiros, do Porto do Recife

Acesso gratuito para a Arena Arte e Mercado de palestras

Acesso à feira de galerias: R$ 15 (inteira) e R$ 7,50 (meia) + taxa Sympla

À venda na plataforma Sympla

Exposição “Hora, substantivo feminino”

Data: De 28 de junho a 28 de julho, das 14h às 20h

Local: Quintal da Iron House (R. João Francisco Lisboa, 385 - Várzea)

Acesso gratuito.

