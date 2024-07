A- A+

exposição Terezinha do Acordeon vira tema de exposição sobre sua trajetória, na Casa Estação da Luz "Uma Vida de Acordeon - 60 Anos de Carreira de Terezinha do Acordeon" tem abertura nesta sexta (19)

Nome pioneiro na entrada das mulheres pernambucanas no universo do forró – e primeira cantora e compositora a também tocar sanfona no Estado – Terezinha do Acordeon alcança 60 anos de carreira e ganha exposição sobre sua trajetória.

Com curadoria de Natalia Reis e Bruno Albertim, “Uma Vida de Acordeon - 60 Anos de Carreira de Terezinha do Acordeon” estreia nesta sexta (19), a partir das 19h, na Casa Estação da Luz, em Olinda, com entrada gratuita.

Nesta abertura, Terezinha realiza um show especial, com diversas participações: Beto Hortis, Marcelo Rossiter e Genaro Almeida, Irah Caldeira, Cezzinha, Larissa Lisboa, Juba e Mestre Gennaro.

Terezinha do Acordeon

A exposição apresenta a trajetória artística de Terezinha Bezerra Chaves, nascida em 1950, em Salgueiro, e que se tornou um dos nomes mais proeminentes quando se trata de mulheres sanfoneiras.

O instrumento é sua paixão desde a infância. Em meio a um lugar, época e contexto onde reinava o patriarcalismo, aos 12 anos de idade, Terezinha tinha uma banda de forró de pé de serra com dois de seus irmãos.

Aos 14, tocava profissionalmente com o amigo de infância, que, futuramente, viria a se tornar o renomado escritor Raimundo Carreiro, salgueirense como ela.

A exposição

"Essa, para mim, é uma exposição muito sentimental, eu a conheço há mais de vinte anos, uma mulher forte, tendo a coragem de tocar sanfona”, diz Natália Reis, sócia-gestora da Casa Estação da Luz, uma das criadoras da Caminhada do Forró do Recife, idealizadora e, em parceria com Bruno Albertim, curadora da exposição Terezinha - Uma Vida de Acordeon.

“Temos tido exposições de novos grandes artistas nas nossas galerias. Essa é, depois da grande exposição permanente que mantemos sobre a obra de Alceu Valença, que é patrono da casa, nossa segunda exposição temática sobre uma personalidade do universo da música", conclui Natália.

Além de imagens raras da carreira e depoimentos de artistas da cena pernambucana de várias gerações, o público poderá entrar em contato com o universo poético de Terezinha do Acordeon através de letras, canções, instrumentos preciosos, prêmios e peças de figurino que sintetizam sua trajetória.

"A convite de Natália Reis, Terezinha do Acordeon passou a comandar, na Caminhada do Forró do Recife, uma tropa anual de cem sanoneiros pelas ruas do Recife. Parece algo prosaico, mais não é”, comenta o co-curador Bruno Albertim.

“Embora profundamente lúdico e ligado à cultura de Pernambuco, o forró, como reflexo da sociedade em que se desenvolve, é também molhado de tabus do patriarcado. Com um talento e carisma únicos, Terezinha quebra essas barreiras e faz, de fato, da sanfona um instrumento mulher", explica.

SERVIÇO

Abertura da exposição “Uma Vida de Acordeon - 60 Anos de Carreira de Terezinha do Acordeon”

Quando: Sexta (19), a partir das 19h

Onde: Casa Estação da Luz - Rua Prudente de Morais, 313, Carmo - Olinda/PE

Entrada gratuita

