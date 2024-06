A- A+

FORRÓ Forró Pé de serra: há 60 anos na vida de Terezinha do Acordeon Com apenas 12 anos, Terezinha do Acordeon, foi a primeira mulher a subir num palco tocando sanfona e forró pé de serra, em Pernambuco

Comemorando 60 anos de trajetória artística este ano, Terezinha do Acordeon, a primeira mulher a subir num palco tocando sanfona, como ela mesmo cantou na música 6.0 de Júnior Vieira: “Eu sou a primeira mulher nordestina, a subir no palco e tocar concertina”...a Concertina tem uma estrutura muito semelhante ao acordeão, mais leve, próprio para uma garota de 12 anos, idade em que o pai a presenteou com o instrumento.



Em entrevista à Rádio Folha, 96,7 FM, em bate-papo com a apresentadora Patrícia Breda, ela lembrou de quando ganhou seu primeiro instrumento: “Me sentia um E.T. A casa ficava cheia de gente que vinha me ver tocar, eu, muito tímida, era incentivada por meu pai que sentia muito orgulho de me ver tirando as primeiras músicas no instrumento.” Já aos 14 anos, ainda em Salgueiro, sua cidade natal, ela ingressou em um grupo musical, do qual fazia parte o jornalista, escritor, e então saxofonista, Raimundo Carrero. Foi quando iniciou sua carreira profissional.



De Salgueiro, Sertão Central de Pernambuco, Terezinha veio para Recife e abraçou a carreira artística. Em sua opinião o Forró ainda não tem a valorização merecida e entende que enquanto houver um trio pé de serra, tocando em algum sítio pelo interior nordestino, a nossa música resistirá.

Terezinha do Acordeon segue inspirando jovens musicistas e sempre recebe, pelas redes sociais, mensagens de garotas que enveredam pelo estudo da sanfona.



“A música me proporcionou momentos muito especiais. Eu pude conviver com aqueles artistas que sempre foram meus ídolos, como Gennaro, Dominguinhos, Elba Ramalho e tantos outros. Através da música viajei para inúmeras cidades, fui ao exterior, e chego aos 60 anos de trajetória artística com muita gratidão pelo trabalho com a música,” conclui Terezinha.



Para acompanhar o trabalho da artista é só segui-la no instagram @terezinha_do_acordeon.

