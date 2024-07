A- A+

EXPOSIÇÃO Exposição fotográfica "A Festa do Fogo - Retrato de um Forró no meu Sertão", na Torre Malakoff O espírito junino continua vivo na exposição fotográfica assinada por Anara Araújo, na Torre Malakoff, no Recife Antigo

Embora a temporada dos festejos juninos tenha terminado, o espírito das celebrações continua vivo na exposição fotográfica "A Festa do Fogo - Retrato de um Forró no meu Sertão", da fotojornalista e artista visual Ana Araújo. A exposição no Observatório Cultural Torre Malakoff, no bairro do Recife, na capital pernambucana, ganha um reforço especial nesta quinta-feira, 4 de julho. Das 19h às 21h, será realizado o lançamento e distribuição gratuita do catálogo da exposição, um evento aberto ao público.



"A Festa do Fogo" reúne 43 fotografias inéditas, capturadas por Ana Araújo durante as noites juninas de Tacaratu (PE) entre 2005 e 2019. As imagens oferecem um olhar íntimo e autêntico da fotógrafa, que cresceu em Tacaratu e continua a retornar à sua terra natal para capturar a essência dos festejos juninos. Entre os destaques da exposição está uma fotografia que homenageia sua mãe, Dolores (in memoriam), acendendo a fogueira de sua casa.



Além disso, a exposição conta com uma homenagem ao cantor Josildo Sá, amigo de infância de Ana, que esteve presente na abertura do evento, acompanhado do trio pé de serra "Xinelo Rasgado". A exposição não é apenas uma coleção de fotografias, mas uma narrativa visual que exalta a memória e a tradição do forró, recentemente reconhecido como patrimônio cultural e imaterial pelo Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional (Iphan).



No evento de lançamento do catálogo e durante todo período de visitação, serão oferecidos recursos de acessibilidade para garantir que todos possam desfrutar da exposição. Pessoas com deficiência visual poderão utilizar a audiodescrição por meio de QR codes, e haverá mediadores e intérpretes de Libras para deficientes auditivos.



Realizada com o incentivo do Funcultura, Fundarpe, Secult-PE e do Governo do Estado de Pernambuco, a exposição "A Festa do Fogo" estará com acesso gratuito ao público, na Torre Malakoff, até o dia 1º de setembro, nos seguintes dias e horários: Terça a sexta: das 10h às 17h e domingo: das 14h às 18h.

Veja também

CURSOS GRATUITOS Cursos gratuitos para setor da Moda são abertos em Pernambuco